+++SVM Sponsorenpartner+++ Frank Miller GmbH sponsert Poloshirts

E-Mail: info@frank-miller.gmbh

Die Frank Miller GmbH konnte im April 2022 Ihr neues modernes Firmengebäude im neuen Gewerbegebiet in Ursberg beziehen. So konnte der SV Mindelzell, diese nicht nur in der Gemeinde begrüßen, sondern auch als Sponsorenpartner gewinnen.

Für Höchstleistungen im Sport und in der IT: Der SV Mindelzell und die Frank Miller GmbH – Einfach eine gute Partnerschaft!

Auf dem Bild bedanken sich die Spieler inkl. Trainer, Abteilungsleiter und dem 1.Vorstand bei Daniel Kluth (COO) und Frank Miller (CEO) für das Sponsoring neuer Poloshirts für die 1. und 2.Mannschaft inkl. der Platzwarte, Stadionsprecher und aller Jugendtrainer.

Als Sponsor auch Teil des SVM werden? Dann kontaktiere uns per Mail, Instagram oder Facebook! Email: bennost@gmx.de

An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die großzügige Unterstützung!