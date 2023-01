SVM: Möglichst frühzeitig Ligaerhalt in trockene Tücher legen Nordostlandesligist SV Mitterteich will schnell die 40-Punkte-Marke erreichen, um für eine kommende Landesligasaison planen zu können

Die schweißtreibenden Trainingseinheiten bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs finden auf dem Kunstrasenplatz in Steinmühle statt. Für die Fitnesseinheiten weicht man 25 Kilometer ins Nachbarland Tschechien aus, um im Fitnesscenter in Franzensbad zunächst hart zu arbeiten und danach im Schwimmbad zu regenerieren. Am kommenden Freitag reist der SVM-Tross nun zum dreitägigen Trainingslager nach Marienbad. Natürlich sind neben den Trainingseinheiten auch Testspiele vereinbart; am 11. Februar findet bereits das Toto-Pokal-Spiel gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf statt. Am 4. März erwartet man zum ersten Heimspiel des Kalenderjahres in der Landesliga Nordost zu Hause den SV Buckenhofen, dann gilt es.



Trainer Frantisek Nedbaly will bis dahin sein Team so in Form zu bringen, damit ein erster Schritt getan werden kann, die Vorgabe von Rainer Fachtan umzusetzen: „Möglichst schnell die 40-Punkte-Marke erreichen, damit wir frühzeitig für die neue Saison planen können“, gibt der Sportliche Leiter vor. In einem Punkt möchte man in Mitterteich allerdings schon bald die Weichen für die nächste Spielzeit stellen, nämlich in der Besetzung der Trainerposition. Und da vertritt Rainer Fachtan eine klare Meinung: „Von unserer Seite spricht nichts dagegen, den Vertrag mit Frantisek Nedbaly zu verlängern. Deshalb werden wir zeitnah mit dem Trainer ein Gespräch führen“, kündigte der SVM-„Macher“ an.



Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind die Verantwortlichen im Stiftland zufrieden, auch wenn nach einem beeindruckenden Start mit zwischenzeitlicher Tabellenführung Sand ins Getriebe gekommen war. Feierte der SVM in den ersten acht Spielen fünf Siege, begann danach eine Phase, in der sehr viele Spieler verletzt waren, damit ging dann auch die Leichtigkeit verloren. „Uns war natürlich bewusst, dass mit den vielen Ausfällen der Tabellenplatz im oberen Drittel nicht zu halten war“, blickt Fachtan zurück. Mit 26 Punkten (7 Siegen stehen 5 Unentschieden und 7 Niederlagen gegenüber) und einem Torverhältnis von 28:31 überwintert der SV Mitterteich aktuell auf Rang 11 mit einem Abstand von 10 Zählern zum SV Memmelsdorf, der den ersten der insgesamt drei Abstiegsrelegationsplätze belegt.



Ein Blick auf die Personallage: Die Langzeitverletzten Pascal Höcht und Justin Wagner sind bereits wieder voll im Training, Kapitän Daniel Lauterbach befindet sich nach einer Knie-OP im Aufbautraining. Marco Kießling, Simon Günthner und Sebastian Bilz pausieren noch, sollten aber bis zum ersten Punktspiel wieder fit sein. Manuel Dürbeck (Entfernung der Schrauben nach Mittelfußbruch) und Tom Wildenauer (Schulter ausgekugelt) dagegen fallen für die Rückrunde aus. Weil durch diese Ausfälle der Kader zu klein wäre, hat man sich entschieden, zwei Neuzugänge im Winter zu verpflichten. Beide Spieler trainieren bereits mit der Mannschaft. sind absolute Verstärkungen, doch gibt es noch Kleinigkeiten zu regeln. Ist .das geschehen, wird der SVM auch Namen nennen. „Wir wollen kein Risiko eingehen. Zuletzt mussten teilweise bis zu fünf A-Jugendliche in der Landesliga aushelfen, die Doppelbelastung für die Jungs – sie spielen mit der U19 des FC Stiftland in der Bezirksoberliga noch um den Aufstieg mit – war natürlich enorm. Alle haben ihre Sache sehr gut gemacht und werden zukünftig in den Landesligakader aufgenommen. Der eingeschlagene Weg wird also weiter gegangen“, so Rainer Fachtan.



Im Überblick die Testspieltermine des SV Mitterteich: 20. bis 22. Januar Trainingslager in Marienbad; 28. Januar Testspiel gegen Robstav Prestice (3. Liga) in Prestice; 4. Februar Testspiel gegen SSV Jahn Regensburg U19 in Eger; 11. Februar Pokalspiel gegen SV Schwandorf-Ettmannsdorf; 18. Februar Testspiel gegen FC Schlicht in Eger; 26. Februar Testspiel gegen FC Viktoria Marienbad in Eger; 4. März Punktspielauftakt mit Heimspiel gegen SV Buckenhofen.