SVM kann Tabellenführung um einen Zähler ausbauen

Der SVM begann dominat, direkt mit vielen Torabschlüssen. Die größte Torchance in der Anfangsphase hatte dann aber die TSG in der 12. Minute durch einen Schuss aus 11 Metern, der aber über das Tor ging.

Nach gut 20 Minuten kamen dann die Gäste besser ins Spiel und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Richtig gefährlich wurde es in der ersten Halbzeit aber nur vor dem Tor des SVM, so auch in der 23. Spielminute als die Heimelf bei einer Kopfball-Bogenlampe an die Latte Glück hatte nicht in Rückstand zu geraten.

Die beste Torchance des SVM war dann in der 27. Minute ein Kopfball von Robin Ertle nach scharfer Hereingabe von Lukas Schick, den er aber nicht aufs Tor bringen konnte.

Bis zur Halbzeitpause hatte dann Achstetten noch zwei, drei weitere gute Gelegenheiten, die aber entweder von der Abwehr der Heimelf in letzter Sekunde noch geblockt wurden oder am Tor vorbei gingen.

So ging es mit einem glücklichen 0:0 in die Halbzeitpause.



*1:0 Roland Mayer 51. Minute*

Aus dem Nichts kam der SVM wenige Minuten nach Wiederanpfiff direkt mit dem ersten Torabschluss der 2. Halbzeit zur Führung.

Nach einem Ballverlust der Gästeabwehr an der Strafraumgrenze kam Roland Mayer frei zum Abschluss, den er sicher im kurzen Eck verwandelte.

*2:0 Robin Ertle 56. Minute*

Die Heimelf blieb dann am Drücker und erhöhte kurze Zeit später sogar auf 2:0.

Mit einem energischen Antritt auf der rechten Außenbahn kam Sören Demuth hinter die Abwehrkette. Robin Ertle versenkte den perfekten Querpass dann per Direktabnahme im kurzen Eck.

Danach war das Spiel kurze Zeit etwas zerfahren und hektisch, mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten.

In dieser Phase hatte die TSG dann ihre gefährlichste Offensivaktion im 2. Durchgang, als sie sich nach einer schönen Kombination in den Strafraum des SVM spielten. Dominik Gertler konnte den Angreifer zwar vom Ball trennen, den Abpraller musste Dominik Burry aber in letzter Sekunde noch vor einem einschussbereiten Gästespieler klären.