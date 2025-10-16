SVM Gosen nach Trainer-Rücktritt im Aufwind

Beim SVM Gosen hat sich seit dem Rücktritt von Trainer André Schmidt Mitte September einiges getan. Der Verein reagierte auf die Entscheidung des scheidenden Coaches, indem er die Aufgaben des Traineramtes vorerst auf drei Schultern verteilte: den Sportlichen Leiter Gregor Wicklein, Sommer-Neuzugang Benjamin Bock (vom FV Erkner) und Athletiktrainer Niklas Urbicht.

„Die letzten beiden Spiele haben gezeigt, dass ein Impuls durch die Mannschaft ging, der etwas positiv verändert hat. Bocki und Niklas haben sich freiwillig gemeldet zu unterstützen und da schon hervorragende Arbeit geleistet“, sagt Wicklein.

Nach mehreren erfolgreichen Jahren unter André Schmidt, der den Verein in der vergangenen Saison auf Platz vier – die beste Platzierung seit dem Aufstieg – führte, überwiegt beim SVM Gosen vor allem eines: Dankbarkeit.

„Wir sind André für seine hervorragende Arbeit, sein Engagement und seine Leidenschaft sehr dankbar. Er hat hier viel bewegt und wird beim SVM immer einen Platz haben“, betont Wicklein.

Spürbarer Aufschwung nach dem Umbruch

Nach dem 0:12 gegen Prötzel, dem bitteren Pokal-Aus nach 4:0-Führung gegen Union Frankfurt und dem darauffolgenden Rücktritt, zeigt die Mannschaft ein anderes Gesicht. Es folgte ein klarer 7:1-Erfolg in Bruchmühle und ein starkes 3:3-Unentschieden in Gartenstadt. Zuletzt gelang ein überzeugender 7:1-Heimsieg gegen Briesen II.

Der SVM belegt derzeit Rang acht in der Tabelle – mit Tendenz nach oben. „Der Umbruch kam noch nicht zu spät, die Saisonziele sind absolut erreichbar“, so Wicklein. „Man merkt, dass das Team defensiv stabiler steht, mehr Willen zeigt, den Ball zu erobern und als Einheit auftritt.“

Auch die Stimmung in der Mannschaft sei stark: „Der Zusammenhalt wächst von Woche zu Woche. Die Jungs ziehen mit, pushen sich gegenseitig – das ist genau die Energie, die wir gebraucht haben.“

Stimmen aus dem Trainerteam

Benjamin Bock:

„Ich freue mich sehr darauf, eine gut funktionierende Mannschaft zu übernehmen, in der meine Erfahrung sicher einen guten Platz findet. Mein Ziel ist neben dem Erfolg, das Niveau weiter zu steigern und das Team noch enger zusammenzuführen.“

Niklas Urbicht:

„Von der ersten Minute an habe ich gespürt, dass hier ein außergewöhnlicher Zusammenhalt herrscht. Die Jungs sind ehrgeizig, wollen sich verbessern und bringen die richtige Einstellung mit. Für mich ist es eine große Freude, sie jetzt auf den Weg zu absoluten Bestleistungen begleiten zu dürfen – und wir sind bereit, in der kommenden Saison Vollgas zu geben.“

Suche nach neuem Cheftrainer läuft – aber ohne Druck

Trotz der positiven Entwicklung läuft die Suche nach einem neuen Cheftrainer weiter – jedoch ohne Zeitdruck. „Es geht nicht darum, schnell jemanden zu präsentieren, sondern den richtigen Trainer zu finden“, erklärt Wicklein.

Gesucht wird ein Coach, der:

modernen, mutigen und strukturierten Fußball vermittelt,

junge Spieler weiterentwickelt und eine klare Linie vorgibt,

sportlich fordernd ist, aber menschlich zu unserer familiären Philosophie passt.

„Wir wollen jemanden, der zu unserer Mentalität passt. Der Druck, jemanden auf Zwang zu finden, ist raus – das war uns sehr wichtig“, so Wicklein.

Der Blick nach vorn

Bis zur Winterpause will das Interims-Trainertrio die positive Entwicklung fortsetzen, die Integration der jungen Spieler weiter vorantreiben und die Spielidee festigen. „Wir wollen guten Fußball zeigen und Schritt für Schritt Punkte zur Tabellenspitze gutmachen“, sagt Wicklein.

Beim SVM Gosen herrscht Aufbruchstimmung – sportlich wie menschlich. Der Verein lebt seinen Leitspruch auch in dieser Phase weiter:

„Ein Team. Ein Ziel.“