– Foto: Andreas Santner

SVM gewinnt Heimspiel gegen Winterstettenstadt Kreisliga A1 am Sonntag, den 13.11.2022 um 14:30 Uhr in Mittelbuch:rnSV Mittelbuch – SV Winterstettenstadt 3:1 (2:0)rnSpielstätte: Hellgoth-Bedachungen Arena

Der SV Winterstettenstadt hatte in der ersten Halbzeit mehrere Möglichkeiten, um in Führung gehen zu können, vergab aber alle. Besser machte es der SVM, der mit einem 2:0 in die Pause gehen konnte. In der zweiten Halbzeit machten die Gäste weiter Druck und kamen verdient zum Anschlusstreffer. Ein Konter des SVM in der 86. Minute sorgte für die endgültige Entscheidung zugunsten der Platzherren. Tore: 1:0 Luca Ruedi (11.), 2:0, 3:1 Roland Stamler (31. und 86.), 2:1 Oliver Zeh (54.)