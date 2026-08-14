SVM-Frauen wollen in die DFB-Pokal-Hauptrunde Mit Rückenwind nach Hamburg von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Nach dem gelungenen Saisonstart in der 2. Frauen-Bundesliga wartet auf die Frauen des SV Meppen die nächste Herausforderung. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die Mannschaft von Cheftrainerin Katharina Börger in der Qualifikationsrunde des DFB-Pokals beim FC St. Pauli. Gespielt wird auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn in Hamburg-Altona. Das Ziel ist klar: Mit einem Sieg wollen die Emsländerinnen das Ticket für die Hauptrunde lösen.

„Nach zwei Siegen aus zwei Ligaspielen wollen wir auch im Pokal einen gelungenen Auftakt hinlegen. Wir peilen also einen Sieg bei St. Pauli an“, macht Börger deutlich. Bei einem Erfolg stehen die Emsländerinnen in der Hauptrunde des DFB-Pokals. So., 16.08.2026, 15:00 Uhr FC St. Pauli St. Pauli SV Meppen SV Meppen 15:00 live PUSH Trotz der Favoritenrolle warnt die Meppener Trainerin davor, den Regionalligisten zu unterschätzen. St. Pauli hat sich in den vergangenen Jahren in der Regionalliga etabliert und dürfte gerade vor heimischer Kulisse hochmotiviert auftreten. Zudem steht mit Linda Preuß eine ehemalige SVM-Spielerin im Kader der Hamburgerinnen. „Wir wissen, dass St. Pauli ein ernstzunehmender Gegner ist. Auch wegen der Kulisse, die uns dort erwartet. Sie werden viele Fans im Rücken haben, die uns das Leben schwer machen können“, so Börger. "Wir sollten auf keinen Fall zu leichtsinnig an die Sache herangehen."