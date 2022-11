SVM-Frauen beschließen Bundesligajahr gegen den 1.FC Köln Ticketaktion für SVM-Vereinsmitglieder

Meppen - Die Fußballerinnen des SV Meppen blicken auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Fußballjahr zurück. Den Abschluss vor heimischem Publikum findet dieses am kommenden Sonntag ab 13 Uhr in der Hänsch-Arena mit der Begegnung des 9. Spieltages der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gegen den 1. FC Köln. Mit einer Ticketaktion für Vereinsmitglieder und einer insgesamt starken Zuschauerkulisse soll dieses Fußballjahr und insbesondere die laufende Hinrunde der Frauen-Bundesliga gewürdigt und erfolgreich beschlossen werden. Die Besucher des Spiels werden um rechtzeitige Anreise und einen Ticketerwerb über die Vorverkaufsstellen und den Online-Shop gebeten.

Die Meisterschaft in der 2. Frauen-Bundesliga gehört zweifelsohne zu den größten sportlichen Erfolgen des SV Meppen in der jüngeren Vereinsgeschichte. Der damit verbundene erneute Aufstieg in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga geht damit einher und bereitet Akteuren, Verein, Zuschauern und dem gesamten Umfeld derzeit viel Freude.

Nachdem der Mannschaft in der ersten Bundesligaspielzeit nur knapp der Klassenerhalt verwehrt blieb, schickt sich das Team nunmehr erneut an, ihrem Wirken in Deutschlands höchster Frauenspielklasse weitere Kapital hinzuzufügen. Die jüngsten Spieltage dokumentieren die Konkurrenzfähigkeit der Mannschaft in einer der stärksten Ligen Europas. Daran ändert auch die jüngste 0-1 Niederlage beim MSV Duisburg nichts. Viel mehr will das Team gegen den 1. FC Köln jetzt noch einmal überzeugen.

Zuschauer*innenschnitt aus der Saison 2021/22 bereits geknackt

Die Zuschauerentwicklung im Frauenfußball gestaltet sich derzeit ebenfalls erfreulich. Bereits nach dem 7. Spieltag der laufenden Saison konnte der Zuschauerwert der vergangenen Spielzeit eingestellt werden. Über 2.800 Zuschauer verfolgen im Durchschnitt die Bundesligapartien live in den Stadien der Vereine. Ein Wert, den der SV Meppen noch nicht erreicht hat, mit über 1.000 Zuschauern pro Spiel ist jedoch auch im Emsland das wachsende Interesse an der Frauen-Bundesliga spürbar.

Zum kommenden und jahresabschließenden Spieltag gegen den 1. FC Köln möchte der SV Meppen diesem Wert gerne weiteren Schwung verleihen, um mit den Fußballerinnen einen würdigen Jahresabschluss zu feiern und die Unterstützung gegen einen attraktiven Gegner zu wahren.

Unlängst sind hierzu die Vereinsmitglieder des SV Meppen per Mail kontaktiert worden. Unter Nutzung der Mitgliedsnummer als Aktionscode können diese bis zu vier Tickets mit einem 30%igen Nachlass erwerben, um das Stadionerlebnis Hänsch-Arena zum Jahresende noch einmal wahrwerden zu lassen. Einfach den Gutscheincode im Bestellprozess des Online-Shops hinterlegen.