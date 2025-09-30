SVM F-Junioren beim FC Augsburg Spiel

Am 20. September machten sich unsere F-Junioren mit Trainern, Betreuern und Eltern auf den Weg zum Bundesligaspiel FC Augsburg gegen FSV Mainz 05. Mit insgesamt rund 40 Teilnehmern war der SV Mindelzell im Stadion bestens vertreten.

Dank der komfortablen Anreise mit einem Bus unseres Sponsors BBS stand einem unvergesslichen Tag nichts im Wege. Bei strahlendem Sonnenschein erlebten die Kinder, Eltern und Betreuer ein packendes Spiel mit vielen Toren – auch wenn der FCA am Ende eine 1:4-Niederlage hinnehmen musste.

Finanziert wurde der Ausflug aus der Mannschaftskasse, ergänzt durch einen Beitrag der Eltern. Den größten Teil der Kosten übernahm die Firma AMSverify GmbH. Ein herzliches Dankeschön für diese großartige Unterstützung!