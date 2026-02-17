SVM-Coach Grelics warnt vor Testspiel: „Das ist kein normaler A-Klassist"

Der SV Münsing empfängt die SG Schäftlarn/Baierbrunn zum Testspiel. Die Gäste sind in der A-Klasse unangefochten an der Spitze.
SV Münsing-A. - SG Schäftlarn/Baierbrunn (Di., 19.30 Uhr) – Kaum hat SVM-Coach Martin Grelics die Rückkehr an alte Wirkungsstätte zum TuS Geretsried bestätigt, kommt es direkt zum nächsten Wiedersehen mit alten Bekannten. An diesem Dienstag gastiert die SG Schäftlarn/Baierbrunn, ebenfalls eine frühere Station von Grelics, am Hartlweg.
Im Ligaalltag in der A-Klasse trifft die SG lediglich auf die Reserve des SVM, doch dort ist sie mit acht Punkten Vorsprung unangefochtener Tabellenführer. „Das ist kein normaler A-Klassist“, betont Grelics. Die letzte Pflichtspielniederlage der Gäste datiert aus dem Juli 2025: Eine 1:4-Niederlage im Pokal – gegen den SVM.
„Gerade geht es noch darum, dass jeder seine Chance bekommt“, erklärt Grelics seine Ansprüche an das Testspiel. Im Vergleich zur Hinrunde erhofft sich der Coach eine bessere Kaderbreite, daher gibt es auch mehr Spieler, die Einsatzzeit bekommen sollen. Zudem steht in der gesamten Vorbereitung das Offensivspiel im Fokus: „Da möchten wir mehr machen. Es geht darum, bessere Abläufe reinzubekommen.“
Nachdem bereits zwei Vorbereitungsspiele abgesagt werden mussten, hofft man in Münsing, dass der jüngste Schneefall keine negativen Auswirkungen hat. Am Donnerstag geht es dann für vier Tage in wärmere Gefilde nach Sirmione.