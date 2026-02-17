SVM-Coach Grelics warnt vor Testspiel: „Das ist kein normaler A-Klassist"

Münsing-Trainer Martin Grelics warnt vor dem kommenden Testspiel. – Foto: Hans Lippert

Der SV Münsing empfängt die SG Schäftlarn/Baierbrunn zum Testspiel. Die Gäste sind in der A-Klasse unangefochten an der Spitze.

SV Münsing-A. - SG Schäftlarn/Baierbrunn (Di., 19.30 Uhr) – Kaum hat SVM-Coach Martin Grelics die Rückkehr an alte Wirkungsstätte zum TuS Geretsried bestätigt, kommt es direkt zum nächsten Wiedersehen mit alten Bekannten. An diesem Dienstag gastiert die SG Schäftlarn/Baierbrunn, ebenfalls eine frühere Station von Grelics, am Hartlweg.

Im Ligaalltag in der A-Klasse trifft die SG lediglich auf die Reserve des SVM, doch dort ist sie mit acht Punkten Vorsprung unangefochtener Tabellenführer. „Das ist kein normaler A-Klassist“, betont Grelics. Die letzte Pflichtspielniederlage der Gäste datiert aus dem Juli 2025: Eine 1:4-Niederlage im Pokal – gegen den SVM.