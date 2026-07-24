SVL trotz Hiobsbotschaft »extrem heiß« auf Bezirksliga-Eröffnungsspiel Lauterhofen eröffnet Bezirksliga-Saison gegen Schnaittach: »Enorm gefährliche Offensive« +++ Schlüsselspieler Scherer erleidet Kreuzbandriss von Boris Manz · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser

Härtetests in der Vorbereitung: Der SV Lauterhofen spielte unter anderem gegen Luhe-Wildenau, die DJK Ammerthal und den ASV Neumarkt. – Foto: Jonas Löffler

Highlight-Spiel zum Saisonauftakt: Am heutigen Freitagabend (24. Juli) bestreitet der SV Lauterhofen das offizielle Eröffnungspiel der Bezirksliga Nord für die Saison 2026/27. Zu Gast am Kalvarienberg ist mit dem 1. FC Schnaittach direkt ein echter Gradmesser.

Beim Landesliga-Absteiger ist die Vorfreude auf den Neustart greifbar. „Wir sind extrem heiß auf den Saisonstart. Das Thema Abstieg haben wir abgehakt und blicken nur noch nach vorne“, gibt Achim Meyer, Sportlicher Leiter des SVL, die Marschroute vor. „Wir haben hart trainiert, die Mannschaft ist motiviert und noch lange nicht satt. Dass wir das offizielle Eröffnungsspiel ausrichten dürfen, macht den Auftakt natürlich noch besonderer. Die Ergebnisse in der Vorbereitung lesen sich ordentlich– und gegen Bayernligist ASV Neumarkt gelang sogar eine Überraschung. „Wir hatten gute Phasen, mussten aber auch einige Rückschläge hinnehmen“, so Meyer. Besonders bitter: Im letzten Testspiel gegen den SC Luhe-Wildenau zog sich Schlüsselspieler Fabian Scherer einen Kreuzband- und Meniskusriss zu und wird lange fehlen.

Zudem reisen Daniel Geitner, Michael Geitner sowie Fabian Schmid angeschlagen an. Auch Samuel Weinzierl erlitt nach seiner Rückkehr einen kleinen Rückschlag. „Personell starten wir daher nicht optimal in die Saison. Trotzdem freuen wir uns darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht und wollen mit dem vorhandenen Kader einen guten Start hinlegen“, zeigt sich Meyer kämpferisch. Mit dem 1. FC Schnaittach wartet direkt eine Premiere auf die Hausherren. Noch nie trafen beide Klubs laut FuPa-Datenbank in einem offiziellen Spiel aufeinander. Für den SVL ist das allerdings keine Ausnahme: Vor dem Ausflug in die Landesliga spielten die Lauterhofener gewohnt in der Bezirksliga Süd. „In der Bezirksliga Nord treffen wir, bis auf zwei oder drei Mannschaften, auf komplett neue Gegner. Für uns ist fast jeder Gegner Neuland“, erklärt Meyer.