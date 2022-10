SVL siegt beim SG II...

Mit einem nominell guten Kader trat man zum zweiten 6-Punkte-Spiel in Folge an und nachdem man das erste dieser wichtigen Spiele versemmelte, musste man jetzt unbedingt punkten. Entsprechend engagiert und motiviert ging man auch von Beginn an zu Werke. Bereits in der 3. Minute hatte Jonas Gräßle nach einem tollen Pass von Aygyun Andreev fast von der eigenen Box aus eine riesige Chance zur Führung. Jonas kam vor dem herauseilenden Torhüter an den Ball, lupfte den Ball über den Goalie, aber die Kugel ging dann neben das Tor. In der 8. Minute flankte Finn Schuischel von rechts und erneut Jonas Gräßle nahm den Ball am Fünfereck an und zog ab. Wieder verfehlte er das Ziel. Zwei Minuten später eine weitere Großchance. Aygyun Andreev schickte Paul Schöbel auf der rechten Seite. Paul ging bis auf die Grundlinie und legte von dort aus mustergültig zurück vor das Tor. Nick Sauer am langen Fünfereck traf den Ball aber irgendwie nicht richtig, sodass ein Abwehrspieler der Gäste am langen Pfosten für seinen schon geschlagenen Torspieler klären konnte. Der Ball kam aber zu Leon Schulze, der dann vom Elfmeterpunkt aus doch deutlich drüber schoss.

Die SG spielte richtig gut, druckvoll, mit teils schönen Spielzügen – sie verpassten es aber, sich zu belohnen und eben mal ein Tor zu schießen. Und so kam es wie es kommen musste. Bei einem der wenigen und außerdem harmlosen Angriffen der Gäste schoss ein Spieler von Lampoldshausen einfach mal aus 17 Metern zentral vor unserem Tor und es stand plötzlich 0:1. Die SG ließ sich aber nicht weiter beeindrucken und spielte weiter guten Fußball und hatte weiter gute Chancen. Die größte Chance hatte wohl Fin n Schuischel, dessen Schuss aus 10 Metern an die Unterkante der Latte knallte. Von dort aus sprang der Ball nach unten. Ob er auf die Linie oder gar hinter der Linie aussprang werden wir nie definitiv klären können, da die Torelinientechnik in der Kreisliga keine Anwendung findet. Der Schiedsrichter musste entscheiden und er entschied, weiterspielen zu lassen. So ging es letztlich nach einer sehr guten Leistung, aber mit vielen vergebenen Torchancen und einem unnötigen Gegentreffer mit 0:1 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit begannen die Hausherren besser als der Gegner. Es war nicht mehr ganz so druckvoll wie in HZ Eins, aber nach wie vor gut. Man hatte dann aber wieder innerhalb kürzester Zeit zweimal gönnerhafte Momente, verteilte Geschenke, die Lampoldshausen dankbar annahm und es stand plötzlich 0:3. Jetzt zeigte sich die SG beeindruckt, frustriert, deprimiert. Sie fand nicht mehr wirklich zurück in Spiel und so ging auch dieses 6-Punkte-Spiel verloren. Tja, was bringt eine sehr gute Halbzeit und 15 gute Minuten im zweiten Abschnitt, wenn vorne die Buden nicht gemacht werden und hinten Geschenke verteilt werden? Akute Abstiegsgefahr. (TV10)3