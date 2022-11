– Foto: Mehmet Metin Tuz

SVL macht es gegen Bad Wimpfen deutlich...

Nach dem spielfreien Wochenende am Totensonntag fuhren wir nach Leingarten und dort lief so ziemlich alles schief, was schief laufen konnte. Fortuna war offensichtlich schon nach Katar abgereist und entsprechend glücklos agierten die Wimpfener im Grunde fast über 90 Minuten. Es fehlten aber letztlich auch der Biss, der letzte Wille und die Spielintelligenz, sodass die Abwesenheit der Glücksgöttin nicht ausschließlich schuld an der letztlich verdienten Niederlage gegen einen zumindest an diesem Tag besseren Gegner war. Vom Anstoß weg schnürten uns die Hausherren fast in den eigenen Strafraum ein und wir mussten schon in den ersten zwei Minuten zwei bis drei haarige Situationen überstehen bis wir dann so ab Minute 5 oder 6 auch langsam am Spiel teilnahmen. Wirklich zählbares kam aber nicht dabei raus. In der (10.) schlug Musa Kaykun einen Ball von der Mittellinie an die Strafraumlinie. Nico Dobmeier nahm den Ball mit der Brust an und zog postwendend volley ab. Sein Schuss ging aber letztlich etwa einen Meter am langen Winkel vorbei. Dann verletzte sich Patrick Steiger im Mittelfeld schwer, sodass er ausgewechselt werden musste und gar mit dem Krankenwagen fortgebracht wurde. (Anm. d. Red.: Seine Verletzung stellte sich zum Glück als nicht als so schwer heraus wie zunächst befürchtet. Dennoch wünschen wir ihm natürlich gute Besserung.) Nach einer langen Verletzungsunterbrechung fanden die Leingartener wieder besser in den Rhythmus und übernahmen wieder klar die Kontrolle. Aber erst in der (39.) fiel das 1:0. Ein Spieler der Heimmannschaft zog aus 20 Metern einfach mal ab. Der Schuss wäre letztlich wohl eine klare Beute von SG-Torspieler Marco Lange gewesen – wäre er nicht unhaltbar abgefälscht worden. Das 2:0 fiel dann nach einem langen Ball von Leingarten auf einen Stürmer, den wir nicht mehr halten konnten und er letztlich ins lange Eck traf. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kam dann erneut ein langer Ball in Richtung Eckfahne. Marco Lange kam heraus und schirmte den Ball gegen einen Stürmer ab in der Annahme, dass der Ball ins Toraus rollt. Dies tat der Ball aber auf ziemlich hohem Gras nicht, sodass Marco den Ball doch unter Bedrängnis fortschlagen musste. Sein Schlag kam aber nicht weit, sondern fand einen SV-Spieler, der dann sofort auf das verwaiste Tor schoss und dieses traf. In der zweiten Halbzeit lief es dann zunächst etwas besser. In der (58.) hätte Maurice Gysinn verkürzen müssen. Zunächst spielte er Nico Dobmeier auf der rechten Seite frei, der dann zu Alexander Jordan flankte. Dessen Schuss verunglückte etwas, ging aber ans lange Fünfereck von wo aus dann Maurice aus vier Metern das Tor nicht traf. Fünf Minuten später war es dann aber doch soweit. Maurice Gysinn schlug einen langen Ball in die Box auf Finn Schuischel, der per Kopf auf Matthias Geiger ablegte, welcher dann wiederum zentral etwa acht Meter vor dem Tor positioniert dem Torhüter keine Chance ließ. In der (66.) war das Spiel unterbrochen und der Schiedsrichter hörte Kritik aus Reihen der Wimpfener. Statt aber dem tatsächlichen Verbalakrobaten die gelbe Karte zu zeigen, zeigte er dem völlig unbeteiligten, aber bereits mit Gelb vorbestraften Alexander Jordan die Ampelkarte und ließ sich auch partout nicht von seinem Fehler überzeugen.