SVL gewinnt deutlich - Rhynern und Wattenscheid trennen sich remis

Aplerbecks Torjäger Maxi Podehl erzielte vier Tore gegen Clarholz. – Foto: Martin Hammeke

Der SC Preußen Münster II machte bereits am Freitagabend deutlich, dass man in der laufenden Spielzeit wieder in der Lage ist, ganz vorne mitzuspielen. Beim SV Schermbeck gelang ein 5:0-Kantersieg. Marvin Schulz erzielte seine Saisontore Nr. 12 und 13. Auch der ASC 09 Dortmund wurde am Samstag seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Mit 5:1 wurde der TSV Victoria Clarholz vom Platz gefegt. Match-Winner war Torjäger Maxi Podehl, der mit vier Treffern überragte. Die Ostwestfalen kassierten nach einem starken Saisonstart nun schon die dritte Niederlage in Folge.

>>> zur Live-Tabelle Am heutigen Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen dem SV Westfalia Rhynern und der SG Wattenscheid 09. Der Zweitplatzierte SV Lippstadt 08 fährt als klarer Favorit zur SpVgg Erkenschwick.