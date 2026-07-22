SVK startet mit Aufstiegsambitionen in die neue Saison Nach zwei Abstiegen hat sich der SVK stabilisiert +++ Zwölf Neuzugänge verstärken den Kader +++ Klein-Winternheim im FuPa-Sommercheck von Johanna Rath · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der SVK möchte in der neuen Spielzeit den Sprung in die A-Liga schaffen. – Foto: Dan Kokoscha

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison. Enrico Gottwald, Trainer der 1. Mannschaft in Klein-Winternheim, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

"Die vergangene Saison war für uns vor allem eines: ein Schritt nach vorne. Nach zwei Abstiegen in Folge und einer schwierigen Ausgangslage haben wir uns sportlich wie organisatorisch deutlich stabilisiert. Trotz vieler Verletzungen und wechselnder Aufstellungen, hat die Mannschaft eine beeindruckende Entwicklung genommen. Besonders die Rückrunde mit nur drei Niederlagen und einer Serie von zehn ungeschlagenen Spielen zeigt, welches Potenzial im Team steckt. Ebenso wichtig: Das Vereinsleben hat wieder Fahrt aufgenommen, die Beteiligung ist gestiegen und der SVK präsentiert sich nach außen so positiv wie seit Jahren nicht mehr."