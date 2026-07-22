SVK startet mit Aufstiegsambitionen in die neue Saison

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Die vergangene Saison war für uns vor allem eines: ein Schritt nach vorne. Nach zwei Abstiegen in Folge und einer schwierigen Ausgangslage haben wir uns sportlich wie organisatorisch deutlich stabilisiert. Trotz vieler Verletzungen und wechselnder Aufstellungen, hat die Mannschaft eine beeindruckende Entwicklung genommen.
Besonders die Rückrunde mit nur drei Niederlagen und einer Serie von zehn ungeschlagenen Spielen zeigt, welches Potenzial im Team steckt. Ebenso wichtig: Das Vereinsleben hat wieder Fahrt aufgenommen, die Beteiligung ist gestiegen und der SVK präsentiert sich nach außen so positiv wie seit Jahren nicht mehr."
Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?
"Der Verein hat in den vergangenen Monaten einen großen Sprung gemacht. Die Ausstattung wurde modernisiert, die Kabine haben wir eigenständig umgebaut, das Vereinsheim ist wieder ein lebendiger Treffpunkt mit neuen Dartscheiben und einem Tischkicker, und die Präsenz im Umfeld ist deutlich gestiegen.
Organisatorisch haben wir die Kaderplanung frühzeitig abgeschlossen und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Zudem wächst der aktive Bereich weiter zusammen, so wird erste und zweite Mannschaft zusammen gedacht, sowie der gesamte Verein mit Jugend und alten Herren."
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?
"Zugänge:
Zwölf Spieler mit höherklassiger Erfahrung schließen sich uns an:
sowie
Abgänge:
Keine!"
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaft und den Verein?
"Die Stimmung ist hervorragend. Die positive Entwicklung der letzten Monate, die neue Außenwirkung und die hohe Trainingsbeteiligung sorgen für echte Aufbruchsstimmung.
Die Mischung aus familiärer Atmosphäre, Engagement und sportlichem Anspruch kommt bei allen Beteiligten an."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Die kommende Saison bringt einen großen Umbruch, den wir bewusst und positiv gestalten wollen. Die Integration der vielen Neuzugänge steht im Mittelpunkt, ebenso wie die Weiterentwicklung der gesamten Mannschaft.
Sportlich ist das Ziel klar formuliert: Wir wollen aufsteigen."