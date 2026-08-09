🗣: SVK muss "endlich aufwachen" - Schwabmünchen hadert mit Schiri

Der TSV 1860 Rosenheim erkämpft sich ein Remis bei der SpVgg Landshut, Pipinsried gewinnt auch das vierte Spiel und steht an der Tabellenspitze, Kottern verliert zu zehnt und die Erlbach-Spieler beweisen Moral. Die Reaktionen der Trainer zum vierten Spieltag.

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Es waren sehr intensive und hitzige 90 Minuten. Wir sind nicht so ins Spiel gekommen, wie wir uns das vorgestellt hatten, weil der Gegner etwas anders aufgetreten ist, als wir es erwartet haben. Deshalb geht Wasserburg aus meiner Sicht auch verdient in Führung. Leider kassieren wir dann das 0:2 aus einer klaren Abseitsposition des Gegners. Trotzdem haben wir eine starke Moral gezeigt. Zuvor hatten wir bereits das vermeintliche 1:2 erzielt, das wegen Abseits aberkannt wurde. Kurz vor der Pause machen wir dann aber doch noch das wichtige 1:2. In der zweiten Halbzeit hat die gesamte Mannschaft erneut eine tolle Moral bewiesen. Wir haben uns den Ausgleich wirklich erarbeitet. Nach dem Spielverlauf können wir mit dem Punkt zufrieden sein.« Sa., 08.08.2026, 13:30 Uhr SpVgg Hankofen-Hailing Hankofen TSV Kottern TSV Kottern 2 1 Roland Burger, Co-Trainer des TSV Kottern: »Die erste Halbzeit ist aus unserer Sicht schnell erzählt. Zwei individuelle Torwartfehler und die Rote Karte gegen Marco Schad haben unseren Matchplan komplett zunichtegemacht. Dadurch sind wir früh in Rückstand geraten und mussten die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Umso größer ist das Kompliment an unsere Mannschaft für die Leistung nach der Pause. Trotz der schwierigen Ausgangslage hat das Team eine überragende Moral gezeigt, alles auf dem Platz gelassen und sich in jeden Ball geworfen. Wir haben uns mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 belohnt und bis zum Schluss daran geglaubt, noch etwas Zählbares mitzunehmen. Mit etwas mehr Spielglück wäre vielleicht sogar noch der Ausgleich zum 2:2 möglich gewesen. Die Einstellung und der Kampfgeist in der zweiten Halbzeit waren absolut vorbildlich. Darauf können wir aufbauen, auch wenn die Enttäuschung über die Niederlage natürlich groß ist.«

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Ich bin unfassbar stolz auf die Leistung der Mannschaft heute. Über das komplette Spiel gesehen, war es in meinen Augen ein absolut verdienter Sieg. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben es zunächst verpasst, in Führung zu gehen. Rund 15 Minuten vor der Halbzeit waren wir dann zu passiv und zu inaktiv. 1860 hat das sofort bestraft und ist mit 2:0 in Führung gegangen. Nach der Halbzeit haben die Jungs eine tolle Moral bewiesen und zu jedem Zeitpunkt daran geglaubt, dass wir dieses Spiel noch drehen können. Es tut dann natürlich ungemein gut, wenn auch die Jungs, die von der Bank kommen, sofort da sind und das Spiel so beleben, wie sie es heute getan haben. Durch unseren beherzten Auftritt haben wir das gesamte Publikum mitgerissen und konnten das Spiel noch drehen. Brutale Mannschaftsleistung heute!« Christoph Rech, Trainer des TSV 1860 München II: »Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, wurden jedoch ab Mitte der ersten Halbzeit deutlich stärker. So sind wir nicht unverdient mit 2:0 in die Pause gegangen und haben uns vorgenommen, weiter Fußball zu spielen und mutig zu bleiben. Das erste Gegentor haben wir dann nicht gut verteidigt. Danach hatten wir jedoch wieder die Kontrolle, waren aber nicht wirklich zwingend. Der Doppelschlag hat uns den Stecker gezogen, wir hatten anschließend keine richtige Chance mehr zum Ausgleich. Es gibt Spiele, in denen mit einer Aktion das komplette Momentum kippt und so war es heute mit dem 2:2-Ausgleich. Der Spielverlauf ist sehr bitter, die Jungs sind enttäuscht, aber wir werden daraus lernen. Solche Spiele gehören zur Entwicklung dazu, kommende Woche gegen Hankofen greifen wir wieder an.«

Max Maier, Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut: »Aus meiner Sicht war es heute ein leistungsgerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit hatte Rosenheim mehr vom Spiel und die klareren Chancen. Nach der Halbzeit sind wir dann zielstrebiger nach vorne aufgetreten, haben aber durch einen Konter das 0:1 kassiert. Davon haben wir uns schnell erholt und den Ausgleich erzielt. Im Anschluss war es ein echter Abnutzungskampf. Wir können gut mit dem Punkt leben und sind mit sieben Punkten nach vier Spielen zufrieden.« Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Ich denke, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und hatten den einen oder anderen Torschuss, um mal in Führung zu gehen. Nach der Halbzeit sind wir nicht so gut ins Spiel gekommen, konnten aber trotzdem über einen Konter mit 1:0 in Führung gehen. Landshut hat danach viel Druck gemacht, verdient den Ausgleich erzielt und war dann so bis zur 75. oder 80. Minute eher am Führungstreffer dran als wir. In den letzten zehn Minuten haben wir uns wieder ein bisschen gefangen und hätten mit etwas Glück das Spiel vielleicht noch einmal auf unsere Seite ziehen können. Am Ende des Tages war es aber ein verdientes 1:1, ein Unentschieden für beide Mannschaften in einem Spiel, das grundsätzlich ein ganz gutes Niveau hatte.«

Heiko Schwarz, Trainer des SV Schalding-Heining: »Die erste Hälfte ging schon an Pipinsried, da haben wir oft nicht wirklich den Zugriff bekommen. Der Gegner hatte das Chancenplus und ging verdient mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sind wir sehr gut aus der Kabine gekommen und konnten zügig das 1:1 erzielen. Wir sind weiter am Drücker geblieben, hatten gute Momente und gute Einschussmöglichkeiten, in denen uns am Ende die Überzeugung beim Abschluss fehlte. Danach kassierten wir das 1:2, da haben wir einen langen Ball nicht verteidigen können. Das 1:3 war dann ein individueller Fehler, das tut dann sehr weh. Am Ende steht es 1:4, das hört sich schon massiv an, doch so klar war es nicht. Es ist bitter, wenn dann so ein deutlicher Ergebnis steht, aber es hat uns doch das Ein oder Andere aufgezeigt, an dem wir noch arbeiten müssen. Doch von der zweiten Halbzeit können wir auch viel positives mitnehmen.« Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »Wir spielen eine gute erste Halbzeit, gehen verdient mit 1:0 in Führung, als Ullmann Seifert stark in Szene setzt und der zum 1:0 trifft. Das zweite Tor wäre in dieser Phase auch noch drin gewesen. Nach der Halbzeit müssen wir erst einmal 15 Minuten überstehen und bekommen dann durch eine starke Einzelaktion das 1:1. Ich bin stolz, wie meine junge Mannschaft mit dem Ausgleich umgeht und das Spiel wieder dreht. Heute war unsere Bank wieder ein ganz wichtiger Faktor für den Sieg.«

Martin Grelics, Trainer des TuS Geretsried: »Wir sind gut in das Spiel gekommen und hatten einige gefährliche Offensivaktionen, darunter eine große Kopfballchance nach einem Freistoß durch Sibler, der vorbei geköpft hat.

Durch einen Elfmeter sind wir dann in Rückstand geraten. Wie letzte Woche hat die Mannschaft danach Moral gezeigt, wollte aber etwas zu viel. Schwaig war wie zu erwarten extrem gefährlich nach unseren Ballverlusten.

Nach der roten Karte für Schwaig haben wir diszipliniert immer wieder in der Überzahl die Flügel bespielt. So ist auch das 1:1 nach einem Durchbruch zur Grundlinie und anschließender Flanke von Idrizovic auf Ivkovic gefallen. Wir haben danach geduldig unsere Chancen gesucht und sind nach einem Dribbling von Idrizovic in den Strafraum und dessen Abschluss zum Führungstreffer gekommen. Danach wurde Schwaig nochmal offensiver. Insgesamt war es eine gute Leistung des gesamten Teams, auf der wir aufbauen können.«

Emanuel Baum, Trainer des TSV Schwabmünchen: »Die ersten 15 Minuten des Spiels waren wir leider noch nicht richtig auf dem Platz und haben die Partie in dieser Phase schon fast aus der Hand gegeben. Nach einer aus meiner Sicht strittigen Elfmeterentscheidung in der 5. Minute, den unser überragender Torhüter Lasse Hoilthaus parierte, folgte kurz darauf verdientermaßen das 1:0 für Heimstetten. Mit der Roten Karte gegen uns in der 10. Minute und dem daraus resultierenden 2:0 war das Spiel eigentlich schon fast gelaufen. Was meine Mannschaft anschließend jedoch in Unterzahl und mit zwei Toren Rückstand an Moral, Einsatz und Willen auf den Platz gebracht hat, war unglaublich. Nach dem 2:1-Anschlusstreffer haben wir weiter alles versucht und hätten uns für unseren enormen Einsatz auch mit dem zweiten Tor belohnen müssen. Die Mannschaft hat nie aufgegeben und bis zum Schluss alles in die Waagschale geworfen, umso enttäuschender ist es natürlich, dass wir am Ende wieder ohne Punkte dastehen. Die Schiedsrichterleistung war für mich an diesem Tag leider unzureichend und hatte aus meiner Sicht keine klare Linie, hinzu kommt, dass uns bei zwei klaren Handspielen jeweils ein Elfmeter verwehrt wurde. Das ist besonders bitter, gerade wenn man sieht, wie viel die Mannschaft trotz Unterzahl und Rückstand investiert hat.«