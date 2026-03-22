🗣: SVK mit "optimalem Start" – FCD gewinnt "erwartete schwere Spiel"

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: »Es war das erwartete schwere Spiel, wobei wir sehr gut in die Partie gestartet sind. Wir haben direkt in der Anfangsphase unsere ersten beiden Chancen genutzt – einmal durch Lukas Kretschmar, einmal durch Tobi Seidl zum 2:0. Kurz darauf hatten wir sogar die Möglichkeit auf das 3:0, aber der Torwart von Ismaning hat stark gehalten, unter anderem einen Schuss von Niclas Groß. Ähnlich wie im Hinspiel, in dem wir ebenfalls eine sehr gute erste Halbzeit gezeigt haben, konnten wir in der zweiten Hälfte kein gutes Gesicht mehr zeigen. Der Gegner wurde stärker und hatte mehr Spielanteile, auch wenn die klaren Chancen anfangs noch ausblieben. Nach vorne ging bei uns kaum noch etwas, jeder Ball ist verpufft. In der 80. Minute mussten wir dann eine Rote Karte hinnehmen und bekamen in derselben Aktion einen Elfmeter gegen uns, was das 2:1 für Ismaning bedeutete und gleichzeitig deren Startschuss war, mit einem Mann mehr alles zu versuchen. Wir hatten in der Folge schwierige Phasen zu überstehen, aber letztlich sind wir froh und glücklich, dass wir den Sieg in Unterzahl über die Zeit bringen konnten.«

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Für uns war es natürlich ein optimaler Start, weil wir nach 18 Minuten bereits mit 3:0 in Führung lagen. Wir waren zu Beginn sehr effektiv und haben hinten absolut sicher gestanden, sodass wir das Spiel früh beruhigen konnten. In der Halbzeit war uns bewusst, dass Kottern alles versuchen würde, um zurückzukommen. In den ersten zehn bis fünfzehn Minuten nach der Pause hatten sie viele Ecken und Standards, die wir aber sehr gut verteidigt haben. Leider haben wir unsere Umschaltmomente und Kontersituationen nicht sauber ausgespielt – hätten wir das vierte Tor gemacht, wäre das Spiel früher entschieden gewesen. So kann nach einem Gegentor immer etwas Hektik aufkommen, aber insgesamt haben wir sehr gut verteidigt und völlig verdient in dieser Höhe gewonnen. Kottern hat es dennoch ordentlich gemacht. Ich wünsche dem Verein alles Gute und hoffe, dass sie die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen.«