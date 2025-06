SVK Beiertheim setzt auf die Veo Sportkamera zur Spielanalyse

In der Praxis muss man natürlich zwischen tatsächlichen Entscheidungsfehlern (also einer korrekten und vollumfänglichen Wahrnehmung des Spielers der aktuellen Spielsituation aber einer falschen Schlußfolgerung) sowie Wahrnehmungsfehlern (also eine aus unterschiedlichen Gründen unvollständigen Wahrnehmung oder bewußte Ausblendung von Elementen der Spielsituation) und einer Fehlentscheidung daraus unterscheiden.

Eine Analyse der Spiele aus andere Perspektive kann also hierbei sehr hilfreich für das Abstellen von Fehlern bei der Arbeit mit dem Teams sein.

Um an dieser Stelle bessere Voraussetzungen für die Arbeit im Herrenbereich sowie in der Jugendausbildung zu schaffen, hat die Abteilung Fußball dank Unterstützung des Fördervereins Fußball des SVK Beiertheim das Veo System angeschafft mit dem Trainingseinheiten oder auch komplette Spiele aufgezeichnet und im Nachgang für die Analyse aufbereitet werden können.

Beim Einsatz des Veo Kamerasystems folgt die Kamera nicht nur dem Ball was dem Betrachter eine fernsehähnliches Betrachtungserlebnis bereitet, eine intelligente Software erkennt Schlüsselszenen des Spiels (Abschlüsse, Tore, etc.) und setzt setzt Marker so das diese Szene ohne großen Aufwand als Clips extrahiert werden können.Natürlich kann der Trainer auch während des Spiele manuell Marker setzen so was diese Szenen ebenfalls berücksichtigt werden können.

Damit ist ohne großen Aufbereitungsaufwand eine nachgelagerte Spielanalyse in den Teams möglich. Aufbereitete Spiele können per Link u.A. auf ein Tablet verschickt werden, Spielszenen sind mit einem Fingertipp anwählbar um die mit dem Team analysieren zu können.

Darüber hinaus sind ohne großen Aufwand die Erstellung von Spielzusammenschnitten möglich, die man über die Onlinemedien der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Ein Beispiel hierzu ist das Spiel unserer 1. Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen den TSV Spessart.

Dieses System soll für Teams ab C-Jugend (Großfeld) sowie natürlich für den Herrenbereich zum Einsatz kommen.