SVI dominiert, Sottrum trifft – bittere 0:4-Klatsche für Ippensen

„Nach dem 0:1 bis zum zweiten Sottrumer Tor hätte das Spiel auch eine ganz andere Wendung nehmen können. Wir haben die Partie klar dominiert“, erklärte SVI-Trainer Holger Dzösch. Schon im ersten Durchgang hatte seine Mannschaft mehrere Gelegenheiten zum Ausgleich.

So scheiterte Alexander Wagner bereits in der 6. Minute per Kopfball an TV-Keeper Marcel Wachsmann. In der 28. Minute parierte der starke Schlussmann einen Freistoß von Torge Wichern. Kurz vor der Pause vergaben Wagner und Niklas von Wolff weitere gute Chancen.