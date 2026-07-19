SVHR holt Zessin und Höcker fürs Mittelfeld

Zugänge für die SVHR. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Die SV Halstenbek-Rellingen hat zwei weitere Zugänge für die Saison 2026/27 vorgestellt. Ben Luca Zessin wechselt aus der U19 von Victoria Hamburg zum SVHR, Tiziano Höcker kommt vom Hamburger SV III. Beide sollen die Möglichkeiten im Mittelfeld des künftigen Landesligisten erweitern.

Die Personalien stehen dabei für unterschiedliche Profile. Zessin geht nach seiner Zeit im Nachwuchsbereich die ersten Schritte im Herrenfußball. Höcker bringt trotz seiner erst 21 Jahre bereits umfangreiche Erfahrung aus der Oberliga und Landesliga mit.

Der Übergang aus der U19 ist häufig mit einer deutlichen Umstellung verbunden. Körperlichkeit, Tempo und Entscheidungsdruck nehmen zu. Zessin bekommt in Halstenbek jedoch die Möglichkeit, sich in einem ambitionierten Umfeld weiterzuentwickeln und um Einsatzzeiten in der Landesliga zu kämpfen.

Zessin erhält bei der SV Halstenbek-Rellingen die Rückennummer 20. Der Mittelfeldspieler kommt aus dem Nachwuchs von Victoria Hamburg und soll sich beim SVHR an die Anforderungen des Herrenfußballs gewöhnen.

Mit der Verpflichtung setzt die SVHR zugleich auf Perspektive. Zessin soll nicht nur kurzfristig den Kader verbreitern, sondern sich sportlich weiterentwickeln und im Herrenbereich etablieren.

Höcker bringt 93 höherklassige Spiele mit

Deutlich mehr Erfahrung weist Höcker auf. Der 21-Jährige wechselt aus der dritten Mannschaft des Hamburger SV nach Halstenbek und kommt nach Vereinsangaben bereits auf 29 Einsätze in der Oberliga Hamburg sowie 64 Partien in der Landesliga.

Damit hat der Mittelfeldspieler trotz seines jungen Alters bereits 93 Spiele in den beiden höchsten Hamburger Amateurklassen absolviert. Höcker kennt die Anforderungen der Landesliga und soll der Mannschaft mit seiner Übersicht und Qualität im Zentrum sofort weiterhelfen.

Für die SVHR ist der Transfer deshalb eine Verbindung aus Erfahrung und weiterem Entwicklungspotenzial. Höcker hat bereits viele Spiele auf höherem Hamburger Niveau bestritten, steht altersmäßig aber weiterhin am Anfang seiner Laufbahn.

Unterschiedliche Profile für das neue Mittelfeld

Mit Zessin und Höcker gewinnt die SV Halstenbek-Rellingen zwei Spieler für denselben Mannschaftsteil, die sich in ihrer bisherigen Entwicklung deutlich unterscheiden. Zessin kommt direkt aus dem Nachwuchs und muss sich zunächst im Herrenfußball beweisen. Höcker hat diesen Schritt längst vollzogen und bringt bereits eine umfangreiche Einsatzbilanz mit.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga arbeitet die SVHR damit weiter an einem Kader, der kurzfristige Qualität und langfristige Entwicklung miteinander verbinden soll. Zessin erhält die Chance, sich an das neue Niveau heranzuarbeiten. Höcker soll seine Erfahrung unmittelbar einbringen und dem Mittelfeld zusätzliche Stabilität verleihen.

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