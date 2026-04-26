SVH wird vom SV Mengkofen gefordert von Patrick Nowag · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

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Das anstehende Heimspiel des SV Haidlfing gegen den SV Mengkofen wird, trotz der Tabellensituation, als Duell auf Augenhöhe erwartet. Im Hinspiel kassierte die Elf von Spielertrainer Stoiber eine heftige 2:6 Klatsche. Dies war gleichbedeutend mit der höchsten Saisonniederlage und war auf eine desolate Leistung von allen Mannschaftsteilen zurückzuführen. Neben individuellen Fehlern, fehlte auch das Selbstvertrauen, der Wille und die Einsatzbereitschaft Mengkofen an dem Tag Paroli zu bieten. Seit dem Hinspiel ist viel Zeit vergangen und die Mannschaft des SVH hat sich weiterentwickelt. Grippegeschwächt und mit einigen angeschlagenen Spielern reiste man letzte Woche nach Großköllnbach und setzte sich nach einer Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit verdient mit 3:0 durch.

Der SV Mengkofen hatte letzte Woche spielfrei und bekam durch den Nichtantritt von Hainsbach die Punkte zugeschrieben. Damit wurde der Abstand auf den Relegationsplatz auf 9 Punkte vergrößert. Dass der Kader von Trainer Ecker in dieser Tabellenregion Nichts zu suchen hat, ist jedem Beobachter klar. Oftmals wurde der SV Mengkofen in dieser Saison durch Verletzungen ausgebremst und konnte das Potential nicht kontinuierlich abrufen. Was in dem hochtalentierten Kader steckt, zeigte das Hinspiel und auch im Frühjahr konnte das Spitzenteam aus Laberweinting besiegt werden. Im Winter wurde der Kader weiter verstärkt und mit Jonas Petri bekam der SVM einen Spieler hinzu, der sich bereits in der Landesliga beweisen konnte. Die stark bestückte Offensivreihe um Ternes und Zollner gehörte bereits zuvor zu den besten der Liga. Mit welchem Kader Beck, Altweck und Kameraden anreisen werden, wird sich noch zeigen. Das spielfreie Wochenende war bestimmt nicht nachteilig für die angeschlagenen Spieler. Der SVH wird sich deutlich gefestigter der Aufgabe stellen. Nach der Winterpause hat das Team von Kapitän Philip Nowag einen großen Schritt hin zu einer geschlossenen Mannschaft getan. Alle Mannschaftsteile unterstützen sich gegenseitig, was sich vor allem am verbesserten Defensivverhalten zeigt. Mit unermüdlicher Laufbereitschaft geht die Offensivreihe um Straßl und den Fischer-Jungs voran. Auch Blessuren und kurzfristige Ausfälle hat die Mannschaft nicht umgeworfen. Ob Leon Eckhardt rechtzeitig fit wird, entscheidet sich kurzfristig. Ebenso fraglich ist der Einsatz von Sebastian Glück.