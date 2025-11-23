– Foto: Karlheinz Geiger, Robert Geisl

SVH mit Licht und Schatten bei "sehr cooler Partie" gegen 1860 II Bayernliga Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd TSV 1860 Heimstetten TSV 1860 II

Nach der 0:2-Niederlage gegen TSV 1860 München II rutscht Heimstetten auf Rang zehn ab – trotz mehrerer guter Möglichkeiten.

Es sei eine „sehr coole“ Partie gewesen, sagt nach dem Abpfiff Sarah Romert, die Fußballtrainerin des SV Heimstetten. Sowohl ihre Elf als auch der Tabellenführer der Bayernliga Süd, der TSV 1860 München II, hätten spielerische Lösungen gesucht und mutig nach vorne agiert. Es sei hin und her gegangen, so Romert. „Ich denke, für die Zuschauer war es wirklich gut anzuschauen.“ SVH vergibt Chancen und verliert knapp

Allein einen Haken gibt es aus Sicht der Trainerin. Denn auf dem Kunstrasen des Trainingsgeländes an der Grünwalder Straße vermag es ihre Elf über 90 Minuten nicht, das Spielgerät ins Tor zu befördern. Und so steht am Ende eine 0:2-Niederlage für den SVH, die angesichts des Spielverlaufs verdient sei, räumt Sarah Romert ein. Wobei sie auch betont: „Es wäre durchaus etwas drin gewesen für uns. Doch leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt.“ Dabei beginnen die Gäste in den Anfangsminuten schwungvoll. Danach jedoch kommt der Spitzenreiter immer stärker auf und in der 24. Minute zu seinem ersten Treffer. Auch nach dem 0:1 durch den früheren Hachinger Sandro Porta bleibt die Drittliga-Reserve überlegen. „In dieser Phase waren wir nicht griffig und total ängstlich“, bemängelt die SVH-Trainerin. „Man hatte das Gefühl, dass jeder den Ball nur möglichst schnell weggeben wollte, damit er keinen Fehler macht.“