SVH knackt Abwehrriegel

Im Ersten Spiel der Kreisklassensaison musste Spielertrainer Stoiber seine Startformation gegenüber der Vorwoche durch eine kurzfristige Verletzung von Lukas Fischer umbauen. Trotzdem stand am Ende ein 3:0 Auswärtserfolg. In einer umkämpften ersten Halbzeit in der der SV Haidlfing spielerisch die Oberhand behielt, jedoch nicht zu zwingenden Torchancen kommen konnte, war es eine 10 Minuten Zeitstrafe für Spielertrainer Gheorghiu, die den Blau-Weißen mehr Raum gab. Neuzugang Fischer Tim wusste dies zu nutzen und konnte in der 45. Minute kurz vor der Pause per Flachschuss zum 1:0 einnetzen. In der Zweiten Halbzeit taten sich die Mannen um Kapitän Nowag Patrick bis zur 60. Minute weiterhin schwer den Abwehrriegel des Aufsteigers zu durchbrechen. Nach wiederholtem Foulspiel sah Gheorghiu die Gelb-Rote Karte und so ergaben sich für die Gäste mehr Räume. In der 72. Minute tankte sich der eingewechselte Straßl stark durch und legte auf den ebenfalls eingewechselten Reithmaier quer, der zum 2:0 einschob. Das 3:0 konnte Straßl in der 75. Minute nach starkem Zuspiel selbst besorgen.

Rummelsberger im Tor konnte den Anschlusstreffer in der Schlussminute durch eine starke Parade verhindern. Dies war zugleich die einzige nennenswerte Offensivaktion der Gastgeber. Damit fährt der SV Haidlfing in dieser Höhe verdient einen Auswärtsdreier ein.