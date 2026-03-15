SVH Heimstetten verschenkt den Sieg gegen Schwaig in letzter Sekunde

An der Unterstützung der Fans hat es nicht gelegen, dass der SV Heimstetten im Heimspiel gegen den FC Sportfreunde Schwaig über ein 1:1 nicht hinauskam. – Foto: Patrik Stäbler

Lukas Riglewski vergibt die Riesenchance zum 2:1. Zuvor zeigte der SVH Heimstetten eine schwache erste Halbzeit ohne Energie.

Nur Sekunden, bevor im Heimstettner Sportpark der Schlusspfiff ertönen wird, landet das Spielgerät nahe dem Elfmeterpunkt bei Lukas Riglewski. Frei vor dem Gehäuse hat der Co-Spielertrainer des SVH beim Stand von 1:1 gegen den FC Sportfreunde Schwaig nun plötzlich die dicke Chance, einen Doppelpack zu schnüren, seine Saisonbilanz auf 18 Tore auszubauen – und vor allem: sein Team beim Stand von 1:1 in letzter Sekunde zum Sieg zu schießen.

Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen.

Trainerin Sarah Romert

Doch im Duell mit dem Torwart zieht Riglewski den Kürzeren. Und kaum ist das kollektive Aufstöhnen im Sportpark verklungen, besiegelt der letzte Pfiff des Schiedsrichters ein 1:1-Unentschieden, das SVH-Trainerin Sarah Romert in ihrer Spielanalyse in die Kategorie verschenkter Sieg einordnet.

„Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen“, findet die 30-Jährige. Schließlich habe ihre Mannschaft bereits vor Riglewskis Chance in der Nachspielzeit mehrere Möglichkeiten aufs Führungstor gehabt – einerseits. Andererseits zeigt Heimstetten nach schwungvollen Anfangsminuten die mit Abstand schwächste erste Hälfte seit Langem. „Da hatten wir null Energie auf dem Platz“, moniert die Trainerin. „Und so kann man sich am Ende nicht beschweren, wenn es nur zu einem Unentschieden reicht.“

Tatsächlich wirken die Heimstettner ab der zehnten Minute so, als hätte ihnen jemand heimlich Schlafmittel in die Wasserflaschen gekippt. Zwar haben die Platzherren gegen extrem defensiv ausgerichtete Gäste mehr Ballbesitz. Doch infolge etlicher Fehlpässe und mangelndem Tempo springt dabei keine einzige echte Chance für die Gastgeber heraus – anders als bei Schwaig.

Denn obschon sich der Aufsteiger kaum einmal in die gegnerische Hälfte kombiniert, kommt er nach langen Bällen – vorzugsweise von Keeper Felix Thiel geschlagen – mehrfach gefährlich in den Sechzehner. Nachdem SVH-Torwart Moritz Knauf die ersten Versuche noch parieren konnte, ist er in der 36. Minute bei einem Sonntagsschuss von Felix Günzel machtlos. Dessen 0:1 hätte Daniel Steimel kurz vor dem Pausenpfiff beinahe egalisiert. Doch aus spitzem Winkel scheitert Heimstettens Kapitän am Torwart, sodass der Favorit mit einem Rückstand in die Kabine geht.

Dort findet Sarah Romert mutmaßlich deutliche Worte, und tatsächlich zeigt ihre Mannschaft mit Wiederbeginn ein anderes Gesicht. „Auf einmal war viel mehr Tempo und Bewegung drin“, lobt die Trainerin. Folgerichtig kommt der SVH in der 54. Minute zum Ausgleich durch einen feinen Schlenzer von Riglewski, der auch an diesem Nachmittag mit Abstand gefährlichster Heimstettner ist. Um ein Haar wäre der Co-Spielertrainer in der 94. Minute noch zum Helden des Tages avanciert. Doch weil der Torjäger in der letzten Aktion den Ball nicht am Torwart vorbeischieben kann, teilen sich die Kontrahenten am Ende die Punkte.

SV Heimstetten – FC Sportfreunde Schwaig 1:1 (0:1) SVH: Knauf, Cavadias, Ildas (46. Günzel), Kehl (46. Ezeala), Rüther, Vochatzer, Polat (86. Penski), Steimel (64. Arslan), Riglewski, Leitl (86. Titze), Girtler. Tore: 0:1 Günzel (36.), 1:1 Riglewski (54.). Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (TSV Moosach). Zuschauer: 150.