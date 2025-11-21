SVH beim Herbstmeister

Heute, 17:30 Uhr Karlsruher SC Karlsruhe II SV Hegnach SV Hegnach 17:30 PUSH

11.Spieltag Karlsruher SC II - SV Hegnach I Samstag 22.11.25 17:30 Uhr Kunstrasen SG Karlsruhe

Schon der letzte Spieltag der Vorrunde steht an. Man spielt als Zweiter beim Team der Stunde, dem Aufsteiger KSC II der jetzt schon als Herbstmeister fest steht nach einem Last Minute Sieg in Heidenheim. Bester Angriff(KSC II 28 Tore) gegen beste Abwehr (Hegnach 7 Gegentore) verspricht zusätzliche Spannung. Beste KSC Torschützin ist Milica Kuburovic mit 6 Toren. Beim SVH haben Silvana Arcangioli und Eva Werner bisher jeweils 8 Tore erzielt. Nach 3 Spielen ohne Sieg würde der SVH gerne wieder eine Dreier einfahren.