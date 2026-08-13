SVG will gegen Fallersleben einen "sauberen Saisonstart" hinlegen Unterschiedlicher hätte der erste Spieltag nicht laufen können von NK · Gestern, 23:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lea Bindewald

Für die SVG Göttingen steht am Sonntag das erste Auswärtsspiel der Saison beim VfB Fallersleben an. Nach dem gelungenen Auftakt wollen die Göttinger nachlegen.

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr VfB Fallersleben Fallersleben SVG Göttingen 07 SVG Göttinge 16:00 PUSH

„Es ist ganz klar das Ziel, drei Punkte zu holen und einen sauberen und guten Saisonstart hinzulegen“, gibt SVG-Trainer Andre Weide die Richtung vor.

Fallersleben möchte dagegen beim ersten Heimspiel ein anderes Gesicht zeigen. Teammanager Davide Albanese blickt noch einmal auf die deutliche Niederlage gegen Wolfenbüttel zurück: „Die Schwachstellen wurden uns da aufgezeigt und daran wurde auch gearbeitet.“ Eine erste Reaktion habe die Mannschaft bereits gezeigt: Im Bezirkspokal gewann Fallersleben deutlich beim Bezirksligisten Kästorf-Warmenau.

Von der deutlichen Fallerslebener Niederlage am vergangenen Wochenende möchte sich Göttingen keinesfalls beeinflussen lassen. „Fallersleben dürfen wir überhaupt nicht anhand des Ergebnisses vom letzten Wochenende messen, als sie gegen Wolfenbüttel ein paar Tore kassiert und relativ deutlich verloren haben“, warnt Weide. „Davon lassen wir uns auf jeden Fall nicht blenden.“ Im Gegenteil rechnet der SVG-Trainer mit einem Gegner, der auf Wiedergutmachung aus ist. „Sowas führt ja häufig eher dazu, dass so eine Mannschaft dann im nächsten Spiel noch mehr motiviert ist und einiges gutmachen möchte.“ Genau das ist auch das Vorhaben der Gastgeber. „Die Leistung des Pokalspiels gilt es, Sonntag wieder auf den Platz zu bringen und dieses Mal den nötigen Biss an den Tag zu legen, damit wir besser dastehen als letzte Woche gegen Wolfenbüttel“, erklärt Albanese. In der abgelaufenen Saison gewann die SVG im Übrigen beide direkten Duelle gegen Fallersleben und geht als Favorit in das Auswärtsspiel.