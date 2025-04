SVG Weißenberg will den Primus ärgern

Die Bezirksliga geht in die entscheidende Phase, besonders im Aufstiegsrennen zählt nun jeder Punkt. Für den Tabellensechsten aus Weißenberg geht es zwar nicht mehr um den Titel, trotzdem kann die SVG noch ein großer Faktor sein. Die Weißenberger konnten vier ihrer jüngsten fünf Partien gewinnen. Nur der OSV Meerbusch, Tabellenführer und gleichzeitig am Sonntag (15.30 Uhr) zu Gast in Neusser Nordstadt, kann das überbieten.

In der Rückrundentabelle stehen beide Teams dicht beieinander. Die SVG Weißenberg belegt einen hervorragenden dritten Rang, nur drei Zähler hinter dem OSV. In der Hinrunde sprach das Ergebnis noch eine deutliche Sprache, als Meerbusch mit 4:0 gewann. „Das Ergebnis war deutlicher, als der Spielverlauf es hergab, aber genau das ist die Stärke des OSV. Die Mannschaft ist sehr effizient vor dem Tor und besonders nach Standards unfassbar gefährlich. Wer nach 24 Spielen Tabellenführer ist, steht auch zu Recht da oben“, sagt SVG-Coach Dirk Schneider. Sein Team hat aus der Hinrundenniederlage gelernt und sich seitdem besonders defensiv weiterentwickelt. „In der Hinserie waren wir nach Standards noch sehr anfällig. Nachdem die Schwäche gegen Meerbusch ausschlaggebend für die Niederlage war, haben wir viel daran gearbeitet“, betont Schneider.

SVG spielt ohne Druck

Seine Mannschaft muss sich in ihrem erst zweiten Bezirksligajahr keineswegs verstecken, besonders nicht vor heimischer Kulisse. In der Heimtabelle steht Weißenberg auf dem dritten Rang und somit vor dem OSV, der dafür die Auswärtstabelle dominiert. Erst zwei Mannschaften konnten in dieser Saison in ihren Heimspielen gegen den OSV punkten. „Unser Team hat überhaupt keinen Druck, und das ist unsere Chance. Der OSV darf sich keine Fehler mehr erlauben, wir haben unser Saisonziel mit dem Klassenerhalt erreicht und können befreit aufspielen“, meint Schneider.