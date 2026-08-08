SVG Weissenberg muss personellen Umbruch meistern

Die SVG Weißenberg beendete die vergangene Saison in der Bezirksliga als Tabellenachter, weit weg vom Abstiegskampf. Die Neusser stehen in dieser Spielzeit jedoch vor einer gewaltigen Herausforderung, denn gleich fünf Stammspieler haben den Verein verlassen. In Kapitän Paul Winkelmann, Tom Nilgen und Tom Seidel schafften in diesem Sommer gleich drei Spieler den Sprung zu einem Oberligisten. „Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf solche Abgänge. Wir sind ein Ausbildungsverein, deshalb kann es kaum ein größeres Lob für uns geben, als einen Spieler in die Oberliga abzugeben. Gleichzeitig hinterlassen die Abgänge aber große Lücken.“
In Seidel (16 Tore, 9 Vorlagen) und Winkelmann (11 Tore, 7 Vorlagen) verlor die SVG ihre beiden Topscorer. „Es braucht Zeit, um nach so einem Umbruch wieder genau so eingespielt zu sein wie in den letzten Jahren. Daher ist es wichtig, dass wir als Mannschaft auftreten und uns in der Vorbereitung kennenlernen“, sagt Schneider. Deshalb muss der Coach auch taktische Umstellungen vornehmen. „Jeder Spieler ist anders, deswegen muss ich schauen, wie ich jeden von den Jungs am besten einsetzen kann. Daher wird sich natürlich auch unser Spiel etwas verändern.“
Die Probleme, die mit dem Umbruch verbunden sind, hat die SVG bisher gut im Griff. „Für den Zeitpunkt der Vorbereitung wurden die Abläufe schnell verinnerlicht, wodurch die Mannschaft bereits gut funktioniert“, sagt Schneider. Zudem berichtet der Coach von einer positiven Energie auf und neben dem Platz. Auch mit der Integration der Neuzugänge ist er bisher sehr zufrieden.
Wie die meisten Amateurvereine hat auch die SVG Weißenberg in der Sommervorbereitung mit zahlreichen urlaubs- und verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Deshalb ist die Transferplanung in Weißenberg noch nicht abgeschlossen. Schneider: „Insgesamt bin ich zufrieden mit der Vorbereitung, wir werden aber erst in den Pflichtspielen sehen, ob wir die großen Lücken schließen können. Es gibt noch einige Stellschrauben, an denen wir noch drehen müssen.“
Der Königstransfer kommt vom Oberligisten SF Baumberg. Der 32-jährige Bilal Sezer spielte vor seiner Zeit in der Gladbacher Jugend bereits für die SVG. „Seine Verpflichtung ist ein Glücksgriff für uns. Er war in der letzten Saison bereits in der C-Jugend Teil des Trainerteams, jetzt ist er Coach der U13 von Borussia Mönchengladbach, wodurch er es aus zeitlichen Gründen nicht mehr schafft, in der Oberliga zu spielen“, sagt Schneider. Sezer brachte mit Dilvan Alkan einen erfahrenen Bezirksligakicker von Sparta Bilk mit nach Weißenberg.
Dennoch legt die SVG ihren Fokus weiterhin auf die Talentförderung, weshalb mit Eigengewächs Julian Schwarzkopf und Tom Lietzke (BV 04 Düsseldorf) zwei Spieler aus der A-Jugend bei den Senioren integriert werden sollen. Die Transferplanung ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Da einige Abgänge sehr kurzfristig kamen, arbeitete die SVG weiter am Kader. Schneider ist optimistisch, dass seine Mannschaft noch Zuwachs bekommen wird.
Die ersten drei Spielzeiten nach dem Aufstieg in die Bezirksliga konnten die Weißenberger ohne Abstiegssorgen einen Platz im Tabellenmittelfeld belegen. Das will die SVG auch in dieser Saison erreichen. Schneider: „Das Ziel ist der Klassenerhalt. Natürlich wollen wir besser sein als letzte Saison, dennoch wird es nach dem Umbruch Zeit brauchen, bis wir perfekt eingespielt sind. Aber ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft.“