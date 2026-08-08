SVG Weissenberg muss personellen Umbruch meistern

Dennoch legt die SVG ihren Fokus weiterhin auf die Talentförderung, weshalb mit Eigengewächs Julian Schwarzkopf und Tom Lietzke (BV 04 Düsseldorf) zwei Spieler aus der A-Jugend bei den Senioren integriert werden sollen. Die Transferplanung ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Da einige Abgänge sehr kurzfristig kamen, arbeitete die SVG weiter am Kader. Schneider ist optimistisch, dass seine Mannschaft noch Zuwachs bekommen wird.

Was ist drin in der kommenden Saison?

Die ersten drei Spielzeiten nach dem Aufstieg in die Bezirksliga konnten die Weißenberger ohne Abstiegssorgen einen Platz im Tabellenmittelfeld belegen. Das will die SVG auch in dieser Saison erreichen. Schneider: „Das Ziel ist der Klassenerhalt. Natürlich wollen wir besser sein als letzte Saison, dennoch wird es nach dem Umbruch Zeit brauchen, bis wir perfekt eingespielt sind. Aber ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft.“