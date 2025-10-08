SVG Weißenberg: Meilenstein für den Trainingsbetrieb

Während der Bauzeit war dieser Vereinsfußball stark eingeschränkt. Die Mannschaften mussten auf den Naturrasen- und den Ascheplatz ausweichen. Doch die Mitglieder der SVG nahmen es gerne in Kauf. Schließlich hatten sie lange auf die Erneuerung des Kunstrasenplatzes warten und mit erheblichen Mängeln leben müssen. So musste schon im April 2024 eine Fachfirma den Belag ausbessern. Ein eingeschalteter Gutachter kam aber zu dem Ergebnis, dass „bedingt durch die nicht vorhandene Verkehrssicherheit“ ein sofortiger Austausch des Belags erforderlich sei.

Dass der Platz, der 2010 errichtet wurde, die erwartete Lebensdauer von 15 Jahren damit knapp unterschritt, liegt an seiner sehr starken Beanspruchung. 31 Mannschaften im Ligabetrieb trainieren und spielen dort. Im Prinzip werde der Platz vier bis zehn Stunden täglich genutzt, teilt die SVG Neuss-Weissenberg mit. Das ist nun hoffentlich wieder mindestens 15 Jahre lang problemlos möglich.

Dank eines kreativen Spielervaters erstrahlt übrigens nicht nur der Kunstrasenplatz in neuem Glanz, sondern auch das Ballhäuschen und die Materialcontainer auf dem Vereinsgelände. Sie wurden mit farbenfrohen Graffiti besprüht, „die den Geist unseres Vereins perfekt einfangen“, wie die SVG auf ihrer Homepage zur neuen Kunst auf dem Gelände schreibt. Auch für Nicht-Fußballer lohnt daher ein Besuch des Rasenplatzes.