SVG Weissenberg II: Probleme in Offensive und Defensive SVG Weissenberg II: Als einzige Reserve in der Kreisliga A überwintern die Fußballer der SVG auf Platz 14.rn von RP / Sophie Rhine · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Markus Bartsch. – Foto: Mia

Die SVG Neuss-Weißenberg II ist die einzige Reserve in der Kreisliga A des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss. Der Aufsteiger spielt gegen den Abstieg, mit etwas anderen Voraussetzungen als die anderen Vereine.

Saisonverlauf Mit elf Punkten steht die SVG nach 16 Spieltagen auf Platz 14, knapp über dem Strich der Abstiegszone. Mit Zons, Grimlinghausen, Vatan und Reuschenberg kämpfen die Weißenberger gegen den Abstieg. Drei Siege erspielten sich die Weißenberger bisher: gegen die beiden Mannschaften, die aktuell auf den Abstiegsplätzen stehen, Zons und Grimlinghausen, sowie gegen den FC Straberg. „Die wichtigsten Spiele haben wir damit gewonnen und noch ein paar Überraschungspunkte gesammelt“, sagt Trainer Markus Bartsch. Nur die deutliche Niederlage gegen den FSV Vatan schmerzt: „An dem Tag hat einfach gar nichts funktioniert, das war schlimm."

Das lief gut Der Trainer hat die Mannschaft erst zum Saisonstart übernommen. „Das hat aber gut geklappt. Wir mussten uns erst finden, ich habe eine etwas andere Richtung als mein Vorgänger und habe neue Vorgaben gemacht – die hat die Mannschaft schnell und gut umgesetzt“, so Bartsch. „Die Neuzugänge haben sich auch sehr schnell integriert und alle gut gezündet.“ Ebenfalls sehr positiv: „Wir haben bisher keine größeren Verletzungen zu beklagen.“ Auch die Moral scheint zu passen: „Wir lagen in vielen Spielen früh hinten. Aber oft haben wir uns zurück- und wieder rangekämpft und konnten noch was Zählbares mitnehmen. Ein Team der zweiten Halbzeit“, lobt er seine Mannschaft. Das lief schlecht „Die Torausbeute und die Gegentreffer“, fasst Markus Bartsch kurz und knapp zusammen. „Da fragt man sich immer, woran hat es gelegen…?“ Zwei Gründe kann er aber benennen: „Dass es als Aufsteiger nicht immer leicht ist und man sich erst mal in der neuen Liga zurechtfinden muss, ist ja nicht ungewöhnlich. Zudem sind wir eine zweite Mannschaft, die einzige in der Liga. Da haben die ersten Mannschaften natürlich bessere Ressourcen und Möglichkeiten, sich ihren Wunschkader zusammenzustellen.“