SVG Weißenberg erhält als erster Kreisverein Jugend-Qualitätssiegel

Das vom Landessportbund und seiner Sportjugend NRW neu konzipierte Qualitätssiegel wird seit diesem Jahr an Vereine vergeben, die sich in besonderem Maße für qualitätsorientierte und kindgerechte Sportangebote einsetzen. Es soll die Sichtbarkeit des Engagements stärken und unterstützt Vereine bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote – von der Trainingspraxis über die Partizipation bis hin zu Präventionsmaßnahmen im Kinderschutz. Die Auswahl der Vereine treffen die jeweiligen Kreissportbünde. Sie beurteilen, ob die Kandidaten die folgenden vier Pflichtkriterien erfüllen: Sportangebote für Kinder und Jugendliche, Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche, Jugendordnung in der Vereinssatzung sowie eine Beratung durch einen Experten des zuständigen Kreissportbundes. Für diese Beratung ist vom Sportbund Rhein-Kreis Neuss (KSB) Calvin Bräuer zuständig. Er hat auch darauf geachtet, ob in Frage kommende Vereine zusätzlich mindestens drei der insgesamt neun Wahlkriterien erfüllen. „Die SVG ist zum Beispiel bei den Themen Ferienfreizeiten, Kooperationen und junges Engagement sehr stark“, erklärt Bräuer.

Das große Engagement