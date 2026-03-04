SVG Weissenberg: Endlich der erste Sieg des Jahres

Die SVG Weissenberg hat mal wieder drei Punkte eingefahren. – Foto: Udo Hützen (www.opaudo.de

Das Fußballjahr 2026 startete für den Bezirksligisten SVG Weissenberg mit drei Unentschieden. Nachdem die SVG auch die Rückrunde mit drei Punkteteilungen abschloss, warteten die Weissenberger sechs Partien auf einen Sieg. Gegen das Tabellenschlusslicht TSV Meerbusch II konnte die SVG mit dem 4:1-Erfolg (Halbzeit 1:1) endlich wieder einen Dreier einfahren.

Keine Mannschaft in der Liga spielte bisher so häufig unentschieden wie das Team von Trainer Dirk Schneider. In 21 Ligapartien teilte die SVG bereits neunmal die Punkte. Ins Duell mit dem Schlusslicht ging die SVG als Favorit. Vergleichbar zur Hinrunde ist der TSV Meerbusch II für Schneider jedoch nicht. „Der TSV hat einige Spieler aus der Oberliga-Mannschaft heruntergezogen. Da hat man sofort gesehen, dass die Jungs eigentlich zu gut für die Liga sind. Von unseren fünf Rückrundengegnern war Meerbusch bisher am stärksten“, sagt Schneider.

TSV Meerbusch II mit Oberligaspielern

Beim TSV standen gleich fünf Spieler aus dem Kader der Oberliga-Mannschaft auf dem Rasen. Während Torhüter Kalle Grabek und Jonas Doerkes in der Ersten Mannschaft nur auf der Bank saßen, absolvierten Harding Beira, Daniel Aserov (beide 11 Einsätze) und Vitali Habarov (8) in dieser Saison zusammen bereits 30 Oberligaeinsätze. „Es war sofort zusehen, dass diese Spieler die Zweitvertretung deutlich verbessern. Aserov und Beira sind sicherlich zu gut für die Bezirksliga“, findet Schneider.

Während die Oberligisten des TSV ihre Zweitvertretung unterstützte, musste der Tabellensiebte aus Weissenberg auf zahlreiche Schlüsselspieler verzichten. Neben Kapitän Paul Winkelmann fehlte am Sonntag auch unter anderen Tom Nilgen. Schneider: „Wir haben in der Breite einen sehr guten Kader, trotzdem hatten wir mit einigen Ausfällen zu kämpfen.“

Trotz der stark besetzten Mannschaft der Gäste fiel das Ergebnis am Ende sehr deutlich aus. Laut Dirk Schneider war das Spiel jedoch deutlich enger, als es der Endstand vermuten lässt: „Trotz unseres Führungstreffers in der sechsten Minute hatten wir danach auch Glück, dass der TSV nur den Ausgleich erzielte und nicht in Front ging. Auch wenn wir nicht unsere beste Leistung abrufen konnten, haben wir im zweiten Durchgang unsere Chancen genutzt, daher ist der Sieg am Ende verdient, auch wenn das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist.“

Diese Effizienz vor dem Tor hatte der Coach bei den drei Unentschieden der Rückrunde noch vermisst. „Besonders gegen Lohausen und Hochdahl hatten wir zahlreiche Chancen, die wir nicht genutzt haben. Diese Kaltschnäuzigkeit hatten wir gegen Meerbusch. Die letzten vier Spiele haben uns noch mal mehr gezeigt, wie eng diese Liga ist“, so Schneider.

Unentschieden-Rekord in Gefahr?

Zur Königin des Unentschiedens krönte sich die SVG bereits in ihrer ersten Saison in der Düsseldorfer Bezirksliga. In der Spielzeit 2023/24 spielten die Neusser gleich 13 Mal unentschieden. Mit bereits neun Punkteteilungen in dieser Saison ist die SVG auf dem besten Weg, diesen Rekord zu brechen. Der große Unterschied in dieser Spielzeit ist jedoch das Verhältnis von Siegen und Niederlagen: Mit erst vier Niederlagen kassierten die Weissenberger weniger Pleiten als der Tabellenzweite TSV Eller. Nur Spitzenreiter MSV Düsseldorf und Sparta Bilk (5.) verloren seltener.