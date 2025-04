SVG Weissenberg: Der Fluch ist endlich gebrochen

Für die SVG Weissenberg war die Partie der Bezirksliga gegen den TSV Bayer Dormagen das zweite Derby in Folge. Während der Tabellensechste in Gnadental noch verlor, fuhr die Mannschaft von Dirk Schneider eine Woche später den Derbysieg ein.

Der 1:0-Sieg gegen Bayer ist historisch für die SVG Weissenberg: Seit dem ersten Aufeinandertreffen 2009 verlor die SVG jedes Pflichtspiel gegen Dormagen. Selbst in Testspielen konnte Weißenberg noch nie gewinnen. Bei der Hallenkreismeisterschaft im Januar gelang es der SVG erstmals, den TSV zu schlagen, jetzt ist auch der Liga-Fluch gebrochen. „Für uns war die lange Serie ohne Sieg eine zusätzliche Motivation. Auch in der vergangenen Saison lief es gegen Bayer unglücklich. Ich bin froh, dass wir die Negativserie beenden konnten“, sagt Schneider.

Der Coach und der Verein legen viel Wert auf die Jugendarbeit. Das hat sich am Sonntag erneut bezahlt gemacht. Der Siegtorschütze gegen Dormagen, Ben-Luca Schmidt, dürfte eigentlich noch in der A-Jugend spielen. Seit dieser Saison ist er aber ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Neben dem Stürmer sind auch Stammspieler Melwin Sikinger, Torhüter Tobias Heckhausen, Josua Kaniecki und Nico Wachmeister noch für die A-Jugend spielberechtigt. Bei Dirk Schneider dürfen sie aber auch schon in der Bezirksliga ran.

Dirk Schneider baut auf die Jugend

Für Ben-Luca Schmidt war es der bereits 17. Saisoneinsatz. Wie bereits vor zwei Wochen beim 4:3 gegen den TuS Wickrath sorgte der 19-Jährige kurz vor Abpfiff für den Siegtreffer. Da Weißenbergs Torjäger Antonio Primorac gelb vorbelastet war, setzte Schneider bereits ab der 64. Minute auf Schmidt. In der 87. Minute erwies sich die Einwechslung als goldrichtig. Schneider: „Ich bin sehr froh, so viele junge Spieler im Kader zu haben. Alle passen hervorragend in die Mannschaft. Die Jungs sind ehrgeizig und entwickeln sich, seit sie bei uns mittrainieren, immer weiter.“

Für viele in der jungen Mannschaft ist die Negativserie gegen Dormagen erst seit der Hinspielniederlage ein Thema. Der Coach sorgte aber dafür, dass die Mannschaft um die Bedeutung des Spiels wusste: „Wir haben es diese Saison schon verpasst, unsere Negativserie gegen Grevenbroich-Süd zu beenden, daher war es mir wichtig, dass die Jungs extra motiviert sind, es gegen Bayer besser zu machen.“