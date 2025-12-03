SVG vs. TSV: Glühwein und Gratis-Eintritt locken

Mainz. Freier Eintritt, heißer Kakao und Glühwein, Rheinhessen-Derby – eigentlich müsste, zumal viele Fußballer schon in der Winterpause sind, gut was los sein an diesem Mittwoch ab 19.30 Uhr am Wildpark, wenn der Oberliga-Elfte SV Gonsenheim den aktuellen Neunten TSV Gau-Odernheim empfängt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Auf „ein schönes Spiel mit einer gewissen tabellarischen Brisanz, zwei lokalen Trainern, vielen lokalen Spielern und Verbindungen“ freut sich SVG-Trainer Luca Vanni. Sein Team will mit einem Sieg am Aufsteiger vorbeiziehen. Und das 3:0 gegen Wiesbach bestätigen, wo endlich mal wieder Leistung und Ergebnis zugleich passten.
Es ist auch ein Duell der Trainer-Freunde mit Florian Diel, der 2023/24 die Gonsenheimer U17 vor dem Abstieg aus der Regionalliga bewahrt hatte und dann zu seinem Heimatverein an den Petersberg gewechselt war, um dort erstmalig den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Am ersten Spieltag gewann der TSV 1:0, in der Sommervorbereitung (1:1) gab es das Duell auch schon, und im Winter wird der SVG beim Gau-Odernheimer Hallenmasters mitmischen und man trifft sich nochmals zur Generalprobe vor dem Liga-Wiederbeginn.
Dass die vertrauten Übungsleiter versuchen, einander auszucoachen, kann man ausschließen. „Es wird darum gehen, wer noch mehr im Tank hat“, sagt Vanni. Beide kommen mit kräftig Rückenwind, auch die Gäste nach dem starken 4:1 gegen Arminia Ludwigshafen. Und doch mit gänzlich unterschiedlichen Voraussetzungen. Der neu formierte und stark ersatzgeschwächte SVG hechelt den eigenen Erwartungen hinterher, der fast gänzlich verletzungsfreie TSV blickt auf das beste Fußballjahr der Clubgeschichte zurück.
„Sie haben eine Mannschaft, die Fußball spielen und viele Lösungen von hinten raus finden möchte“, blickt Diel auf die Platzherren, „sie sind taktisch sehr flexibel, haben viele technisch gute Fußballer.“ Vom Prestige will der 35-Jährige gar nicht sprechen: „Da wollen zwei Teams, die tabellarisch auf Augenhöhe sind, ihre Situation verbessern. Die drei Punkte wollen und brauchen wir beide. Aber ein Kampf um die Vormacht in Rheinhessen ist das nicht, da hat Gonsenheim so viel Vorsprung. Schön, dass wir mithalten können.“ Natürlich wünscht Diel dem SVG unter seinem guten Freund viel Erfolg. Ganz generell, an diesem Mittwoch natürlich nicht.