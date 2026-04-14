SVG vor Wormatia: »Haben noch eine Rechnung offen« Der SV Gonsenheim kann mit einem Sieg gegen die Wormser nach Punkten gleichziehen und sich damit Luft im Abstiegskampf der Oberliga verschaffen +++ Beide eint das Verletzungspech von Torben Schröder · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Zum zweiten Mal hintereinander jubeln – das nehmen sich Enis Coric (Zweiter von links) und seine Teamkollegen des SV Gonsenheim im Duell mit Wormatia Worms vor. Foto: Kristina Schäfer

Mainz. So unterschiedlich die Geschichte – und auch das Budget – beider Vereine ist: An eine relative Nachbarschaft in der Oberliga-Tabelle haben sich die Fußballer des SV Gonsenheim und Wormatia Worms inzwischen gewöhnt. Wobei sich die beiden Teams aus dem Norden und Süden Rheinhessens diese Konstellation vor der laufenden Saison anders vorgestellt hatten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Mit einem Sieg auf der Bezirkssportanlage Mainz-Mombach an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) würde der SVG nach Punkten mit dem VfR gleichziehen. Und das Abstiegsgespenst verjagen, von dem im Wormser Umfeld da und dort geraunt wird. Acht Punkte über dem Strich stehen die mit Aufstiegshoffnungen gestarteten Wormser.

Ein Sieg aus 14 Oberliga-Spielen – seit dem dramatischen Pokal-Aus gegen Pirmasens Ende Oktober ist bei Wormatia der Wurm drin. Auf drei Wochen zuvor, das 0:2 in der EWR-Arena, datiert SVG-Trainer Luca Vanni den Knackpunkt dieser Saison. Seither gelangen zwar noch fünf Dreier, aber nie zwei am Stück. Einstelliger Tabellenplatz: SV Gonsenheim setzt neues Ziel Ebendies haben die Gonsenheimer sich für diese Englische Woche vorgenommen, die mit dem 1:0 in der letzten Aktion in Eppelborn einen emotionalen Anschub bekam. Sich Luft zu verschaffen und nicht zittern zu müssen, ist Vannis Hoffnung. Nach dem 0:1 bei den Sportfreunden Eisbachtal wurde intern viel geredet, manches neu justiert – und ein Neuanfang ausgerufen. Einstellig in der Tabelle der letzten zehn Spiele zu werden, ist seither das Ziel.