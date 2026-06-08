SVG verliert "klar verdient" zum Reutter-Abschied in Bleckenstedt

Lamin Jatta brachte Bleckenstedt in der 12. Minute in Führung, ehe Thomas Sonntag nach gut einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Jan-Philip Meinhardt zum 3:0, Andrea Rizzo baute die Führung in der 70. Minute weiter aus. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Arian Kicaj zum 4:1-Endstand.

SVG-Trainer Nils Reutter sprach nach der Partie von einem „ganz klar verdienten Sieg für Bleckenstedt, auch in der Höhe“. Seine Mannschaft sei „nicht in der Lage“ gewesen, „dem Gegner auf Augenhöhe zu sein“, da vor allem offensiv „zu wenig Entlastung“ gelungen sei. Dadurch konnten die Germanen auch das zweite direkte Duell der Saison gegen die SVG gewinnen und den Gegner tabellarisch auf Abstand halten.

Gleichzeitig richtete Reutter lobende Worte an die Gastgeber: „Ich bin selten zu einem Auswärtsspiel gefahren und wurde so herzlich empfangen und sogar mit sehr netten Worten vor dem Spiel verabschiedet worden.“ Abschließend bedankte er sich bei Bleckenstedt und wünschte dem Verein „maximalen Erfolg“. Die Germanen haben schon einige Personalentscheidungen getroffen und werden in der neuen Saison neu angreifen wollen.

Für Nils Reutter war es das letzte Spiel als Coach der SVG. Wir von FuPa wünschen viel Erfolg auf dem weiteren Weg.