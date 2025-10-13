SVG verliert erstmals, Gifhorn gewinnt Top-Duell, 05 furios

Der zehnte Spieltag ist absolviert und es standen einige brisante Duelle auf dem Plan. Zum einen die beiden Spitzenspiele in Vorsfelde und Gifhorn, zum anderen das Kellerduell in Wolfenbüttel, bei dem der Aufsteiger die Oberhand behielt. Wir schauen auf alle Partien im Überblick..

Der VfB Fallersleben gewann sein Heimspiel gegen den TSC Vahdet Braunschweig mit 3:0, musste aber lange Geduld beweisen. Erst Lennox Binder (73.) erlöste die Hausherren, ehe Fabian Bauer (77.) und erneut Binder (90.+4) in der Schlussphase nachlegten. In der Vorsaison gewann Vahdet noch beide Partien. Nun gab es die Revanche.

Ein intensives Duell endete zwischen der FT Braunschweig und dem FC Eintracht Northeim mit einem 1:1-Unentschieden. Nach dem Rückstand durch Raphael Peinemann (61.) schlug die Freie Turnerschaft schnell zurück: Luca Faustmann (71.) traf zum verdienten Ausgleich. Beide Teams hatten in der Schlussphase Möglichkeiten, ließen aber die letzte Konsequenz vermissen. Beide Teams sind nun Tabellennachbarn im Mittelfeld der Liga.

Der MTV Gifhorn entschied ein enges Top-Spiel gegen den Bovender SV knapp mit 1:0. Simone De Gaetani (43.) erzielte kurz vor der Pause den Treffer des Tages. Danach verteidigte Gifhorn leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Zeit. Der sechste Sieg im sechsten Heimspiel sorgt dafür, dass der Aufsteiger bei einer Partie weniger nur einen Punkt hinter Vorsfelde rangiert.

Gleich neun Tore bekamen die Zuschauer beim 6:3-Erfolg des 1. SC Göttingen 05 über Rot-Weiß Volkmarode zu sehen. Maximilian Herwig (4., 62., 70.) und Ali Ismail (14., 90.) waren die prägenden Figuren des Spiels, Lennart Sieburg (35.) traf ebenfalls. Die Gäste kamen durch Niehoff (51.), Thurau (77.) und Maire (90.) zu drei Treffern, konnten die klare Niederlage aber nicht verhindern. Die 05er gewannen erstmals nach drei sieglosen Spielen und sprangen zurück in die Top fünf.

Einen klaren 4:0-Heimsieg feierte der FC Germania Bleckenstedt gegen den BSC Acosta. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgten Andrea Rizzo (54.), Rico-Rene Frank (66., 90.) und Jan-Philip Meinhardt (76.) für die Entscheidung. Die Gäste aus Braunschweig fanden offensiv kaum statt und kassierten eine bittere Pleite. Nach drei Remis wieder ein Dreier und der Sprung auf Platz drei für die Germanen.

Der SSV Kästorf zeigte eine Gala-Vorstellung und fegte den FC Sülbeck/Immensen mit 7:0 vom Platz. Die Treffer erzielten Marley Oktay (13., 89.), Leander Petry (18.), Fatmir Bartolen (36.), Jannes Drangmeister (78., 90.) und Burak Hajdari (90.). Der Tabellenzweite präsentierte sich in überragender Verfassung. Kästorf hat nun das beste Torverhältnis der Liga, doch noch rangiert der Vorjahres-Vizemeister im unteren Mittelfeld der Landesliga.

Der BV Germania Wolfenbüttel setzte sich souverän mit 3:0 gegen den SV Lengede durch. Maurice Marx (39., 59.)und Lando Baerwolf (50.) trafen für die Gastgeber, die mit viel Tempo und Zielstrebigkeit überzeugten. Lengede kam nur selten gefährlich vor das Tor. Ein enorm wichtiger Sieg im Kellerduell, auch wenn die Konkurrenz aus Fallersleben ebenfalls siegreich war.