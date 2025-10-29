SVG Pönitz nutzt Patzer der Konkurrenz und erobert Tabellenspitze

Die Gastgeber hatten gegen den spielstarken Aufsteiger aus dem Sportraum Kiel das richtige Rezept gefunden, um den Erfolgsweg schon in den ersten 45 Minuten klar und deutlich abzustecken. „Der erste Durchgang war sehr resolut, sag ich mal. Konsequente Zweikampfführung, klare Passstruktur und aus wenigen Chancen vier Tore“, lief alles nach Plan und am Schnürchen für Trainer Christian Born und seine SVG.

Dass die in die Verbandsliga Ost neu einsortierten Pönitzer nicht nur physisch, sondern auch spielerisch was draufhaben, zeigte der Treffer zum 4:0-Pausenstand. Aus der Abwehr kombinierte die Heimelf über fünf Stationen – ohne dass der Gegner an den Ball kam – zum vierten Saisontor von Nico Henkel.

Eidertal Molfsee bäumt sich auf

Die Begegnung hatte eigentlich schon in der ersten Halbzeit den endgültigen Gewinner gefunden. Etwas spannend wurde es doch noch, als die stärker werdenden Gäste durch einen Doppelpack durch ihren wuchtigen Stürmer Finn Langkowski, der damit seine Torbilanz auf sieben erhöhte, nach knapp einer Stunde auf 2:4 verkürzten.. „Ich würde nicht sagen, dass wir nachgelassen haben – Eidertal Molfsee hat einfach richtig Gas gegeben. Das Lob gebührt eher dem Gegner als Kritik an unserer Mannschaft“, betonte Born.

Pönitz bleibt cool in der hitzigen Phase

Die Gäste, mit einer hochkarätig besetzten Startelf, aber nur zwei Einwechselspielern angereist, witterten nach dem Anschluss das große Comeback. Doch die SVG behielt die Nerven. „Wir konnten im richtigen Moment eingreifen, wichtige Wechsel vornehmen und unser Spiel wieder kompakter gestalten. Dadurch haben wir unsere Struktur zurückgewonnen und am Ende einen sicheren Sieg eingefahren“, resümierte der Pönitzer Coach.