SVG Pönitz gewinnt 2:0 beim TSV Plön und springt auf Platz zwei

In den ersten 45 Minuten begegneten sich der Tabellen-13. und der Tabellen-3. auf Augenhöhe. TSV-Trainer Matthias Falk sah sein Team gut im Spiel: „Es war eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit, das Unentschieden zur Pause ging in Ordnung. In der zweiten Halbzeit produzierten wir zu viele Standardsituationen, durch die der Gegner immer wieder gefährlich war.

Justin Toth trifft zum 0:1

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SVG Pönitz den Druck und erarbeitete sich mehr Standardsituationen. Genau daraus fiel schließlich das 1:0. In der 78. Minute segelte ein Kopfball von Justin Toth vom zweiten Pfosten ins lange Eck – für TSV-Keeper Alberts unhaltbar. Es war Toths siebtes Saisontor und gleichzeitig der Brustlöser für die Gäste.

Henkel entscheidet die Partie nach starkem Konter

Plön öffnete nun die Defensive, musste offensiver agieren – und lief dadurch in das, was Pönitz perfekt beherrscht: Konter. Nach einem Ballverlust der Gastgeber schaltete die Born-Elf blitzschnell um. Über Toth und Kevin Keinz gelangte der Ball zu Nico Henkel, der in der 85. Minute zum 0:2vollendete. Für Henkel war es das fünfte Saisontor.

SVG-Trainer Christian Born zeigte sich zufrieden: „Heute fand ich uns sehr gut, sehr reif in Ballbesitz und sehr erwachsen im Umgang mit dem tiefstehenden Gegner. Ich denke auf Grund der Anzahl der guten Chancen, u. a. zwei Mal Alu, und der starken Defensive war das ein absolut verdienter Sieg.“

SVG Pönitz kann die Tabellenspitze ins Visier nehmen

Mit dem Auswärtssieg hat die Born-Elf nun sogar die Chance, am kommenden Wochenende die Tabellenführung der Verbandsliga Ost zu übernehmen. Im Nachholspiel am Nikolaustag könnte die SVG ganz oben überwintern.

TSV Plön: Alberts – Bott (61. Werber-Balke), Buchholz, Eike Boeck, Hay – Wilfert (83. Heiner Boeck), Balk – Kohnke, Reimansteiner (69. Witt), Elsner (51. Pallokat (87. Kohls)) – Stegmaier.

Trainer: Matthias Falk.

SVG Pönitz: Maghorn – Ebeling (88. Ramm), Evan Keinz, Gramckau, Evers – Lennart Balzereit, Scholz, Toth, Schulz (69. Henkel) – Assmann (88. Rosert), Kevin Keinz.

Trainer: Christian Born.

SR: Mattes Michaelis (TSV Bordesholm).

Ass.: Tobias Illner, Juri Heberlein.

Z.: 70.

Tore: 0:1 Justin Toth (79.), 0:2 Nico Henkel (85.).