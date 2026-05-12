SVG Pönitz besteht Meisterprüfung im Eidertal – Note eins beim 6:0 von Ismail Yesilyurt · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser

Nach dem 3-0 gibt es kein Halten mehr bei der SVG Pönitz in Richtung Trainer Christian Born. – Foto: Ismail Yesilyurt

Herzlichen Glückwunsch! Die SVG Pönitz hat sich mit einer herausragenden Leistung den verdienten Lohn einer starken Saison abgeholt. Mit einem fulminanten 6:0-Erfolg beim Tabellenfünften und starken Aufsteiger SpVg Eidertal Molfsee II sicherten sich die Scharbeutzer vorzeitig die Meisterschaft in der Verbandsliga Ost. Damit verbunden ist der direkte Aufstieg in die Landesliga – der größte sportliche Erfolg in der 114-jährigen Geschichte des Vereins aus Ostholstein.

Spielfreude von der ersten Minute an Schon vor dem Anpfiff war die Motivation der Pönitzer spürbar. Cheftrainer Christian Born hatte sein Team topfit in die Partie geschickt, in der die Gäste von Beginn an zeigten, warum sie zurecht an der Tabellenspitze stehen. Mit einer Mischung aus spielerischer Klasse, kämpferischer Leidenschaft und hohem Tempo agierte die SVG in der Offensive wie in der Defensive vollkommen im Einklang.

Den Torreigen eröffnete Cedric Assmann in der 16. Minute, als eine scharf hereingebrachte Flanke aus dem Halbfeld unberührt und im Torraum auftrumpfend im langen Eck einschlug.

Cedric Assmann (SVG Pönitz) darf zurecht die Arme in die Höhe strecken - sein 1-0 öffnet die Meisterschaftsdose. – Foto: Ismail Yesilyurt

Eidertal hielt in der ersten Halbzeit zwar offensiv dagegen, doch Pönitz blieb kaltschnäuziger. Nachdem SVG-Keeper Ricardo Maghon glänzend gegen Ken Smith pariert hatte und Ex-Profi Fin Bartels die Chance zum Ausgleich liegen ließ, erhöhte Kevin Keinz fast im Gegenzug per Kopf nach einer Ecke auf 2:0 (25.). „Überragendes Mindset“ führt zum Kantersieg Nach dem Seitenwechsel suchte die Eidertaler Reserve spürbar den Anschlusstreffer, während Pönitz das Tempo hochhielt. Nach und nach setzte sich schließlich die bessere Fitness der Gäste durch. Spätestens mit dem 3:0 durch Lennart Balzereit in der 66. Minute war der Widerstand der Gastgeber gebrochen. In der Folge kombinierten sich die Ostholsteiner fast nach Belieben durch die gegnerischen Reihen. Cedric Assmann (67.), Miroslav Valo (78.) und Justin Toth (76.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und machten den höchsten Auswärtssieg der letzten Jahre perfekt.

Kevin Keinz (SVG Pönitz) mit vollem Einsatz gegen Marvin Blümke (SpVg Eidertal Molfsee II). – Foto: Ismail Yesilyurt

rainer Christian Born zeigte sich nach dem Abpfiff überwältigt von der Leistung seiner Mannschaft: „Es war wirklich unfassbar, was die Jungs heute geleistet haben. Das Spiel spiegelt eigentlich die ganze Saison wider. Mit was für einem Mindset wir da rangegangen sind – wir haben es uns heute einfach verdient“. Ein historischer Moment für den Verein Während die mitgereisten Fans bereits zur Pause vom „besten Auswärtsspiel der Saison“ schwärmten, blickt Born mit Stolz und Wehmut auf den Erfolg. Der Aufstieg markiert das Ende einer beeindruckenden Reise in der Verbandsliga und gleichzeitig den Beginn eines neuen Kapitels in der Landesliga. Nach sechs Jahren mit Platzierungen in der oberen Tabellenhälfte verlässt die SVG Pönitz die Verbandsliga in die Landesliga.

Justin Toth (SVG Pönitz) ist ein echter Leader auf dem grünen Rasen. Rechts Ex-Profi Tim Siedschlag (SpVg Eidertal Molfsee II). – Foto: Ismail Yesilyurt