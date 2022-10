SVG Neuss-Weißenberg verteidigt Platz eins David Jäger lässt das nun ehemalige Schlusslicht SV Bedburdyck/Gierath mit seinem Tor zum 4:3-Erfolg im Nachholspiel der Kreisliga A gegen den FC Zons spät jubeln.

SV Bedburdyck/Gierath – FC Zons 4:3 (2:2). Der SV Bedburdyck/Gierath stoppt den Abwärtstrend. Im Nachholspiel gegen Zons fuhr das bisherige Schlusslicht drei Zähler ein und springt vor dem zwölften Spieltag vor bis auf Rang elf. In einem turbulenten Spiel trafen Mo Salou (14.) und David Jäger (43., 54., 90.+2) für den Gastgeber, Michael Etten (18.) und Marvin Müdder (34., 72.) hießen die Torschützen von Zons. „Als wir in der Nachspielzeit den Treffer erzielt haben, brachen alle Dämme. Es war eine riesige Anspannung da. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere jetzt von dem Druck befreit hat“, so Gieraths Trainer Jürgen Steins. Gierath zeigte großen Kampf und Willen, in der Defensive leistete sich das Team laut Steins aber weiterhin zu viele kleine Fehler, die sofort bestraft wurden. Gegen den VfR Büttgen will der SV nun am Sonntag (15.30 Uhr) an die Leistung anknüpfen und versuchen, die unnötigen Ballverluste zu minimieren. Nach schwierigen Wochen zeigt die Tendenz in Gierath aber wieder nach oben. „Die Jungs ziehen volles Rohr mit. Wenn es momentan spielerisch einfach noch nicht reicht, müssen wirüber den Kampf kommen“, so Steins.

SVG Weißenberg – TuS Hackenbroich 7:0 (0:0). Die SVG Weißenberg hat die Tabellenführung mit Bravour verteidigt. Gegen den TuS Hackenbroich fuhr die Truppe von Trainer Dirk Schneider den nächsten Kantersieg ein. Die Tore fielen allesamt erst in Hälfte zwei. Tom Reintges eröffnete in der 47. Minute den Torreigen, Kevin Tiedtke (67., 78.), Sadi Abu Hamoud (76., 79.) und Dennis Brune (85., 89.) legten nach.



DJK Novesia im Aufschwung Nach holprigem Start scheint Bezirksligaabsteiger DJK Novesia nun endlich in der Kreisliga A angekommen zu sein. Aus den letzten vier Spielen holten die Neusser acht Punkte (zwei Siege, zwei Unentschieden) und kegelten zudem noch Bezirksligist Rommerskirchen/Gilbach (3:0) aus dem Kreispokal. „Nach der Niederlage gegen Uedesheim (1:5, Anm. d. Red.) hat es ein starkes internes Mannschaftsgespräch gegeben. Die Einstellung war bei uns ein großes Thema“, so Trainer Sylvain Marques. Inzwischen habe sich die Truppe gefunden, lege eine deutlich bessere Einstellung an den Tag und verstehe, was er von ihr verlange. Die Novesia will so schnell wie möglich raus aus der Gefahrenzone. „Das ist nur eine Momentaufnahme. Wir müssen das jetzt erst noch bestätigen“, drückt Trainer Marques jedoch auf die Euphoriebremse. Weiter geht’s am Sonntag gegen den TuS Grevenbroich. Die Schlossstädter beendeten vergangene Woche eine dramatische Niederlagen-Serie und wollen gegen Novesia nun ebenfalls den positiven Trend bestätigen.



Die weiteren Spiele am Wochenende Der FC Zons muss nach der Pleite in Gierath gegen den Aufsteiger TSV Norf ran. Der SV Uedesheim empfängt den SV RW Elfgen. Der SVG Grevenbroich ist zu Gast beim SV Rosellen. Glehn trifft zuhause auf den SC Grimlinghausen und Delhoven ist beim 1. FC Grevenbroich-Süd gefordert.