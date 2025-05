SVG Neuss-Weissenberg II steigt vorzeitig in die Kreisliga A auf

Die 2.Mannschaft der SVG Neuss Weissenberg um Trainer Yetkin Durkaya und Co-Trainer Andreas Hennessen steigt drei Spieltage vor Schluss in die Kreisliga A auf. Damit wir eine starke Saison gekrönt, so dass man vorzeitig den Meistertitel an der Neusser Weyhe sichern konnte. In den Spitzenspielen gegen direkte Tabellennachbarn setzte man sich meist durch, was auch am Ende mitentscheidet war.

Zusammengefasst nach drei Aufstiegen in den letzten 4 Jahren in der Seniorenabteilung, wobei die 1.Mannschaft den Durchmarsch von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga schaffte, hat es erstmalig eine 2.Mannschaft im Neusser Norden den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft. Damit spielt die 1.Mannschaft das dritte Jahr in Folge in der Bezirksliga und die 2.Mannschaft erstmalig in der Kreisliga A.