SVG Neuss-Weißenberg: Als Aufsteiger zur Herbstmeisterschaft Kreisliga A Neuss: Der Aufsteiger von Trainer Dirk Schneider hat eine echte Erfolgsgeschichte hingelegt.

Fast vier Tore pro Spiel im Schnitt

Dass die Weißenberger nicht nur dank der Tordifferenz an der Spitze stehen, wurde dadurch möglich, dass die Uedesheimer am vergangenen Sonntag über ein 2;2 beim FC Zons nicht hinauskamen, während die Schneider-Schützlinge sich mit 2:1 in Delhoven durchsetzten und damit auch einen weiteren potenziellen Verfolger distanzierten. Kurz vor und nach der Pause erzielten Marius Spahn und Dennis Brune die Tore, erst spät in der Nachspielzeit traf Felix Frason für die Gastgeber.

Dass der Aufsteiger eine solche Entwicklung nehmen würde, hat dabei auch den Coach etwas überrascht. Fast vier Tore haben die Weißenberger im Schnitt pro Partie erzielt - und dabei weniger als einen Treffer pro Spiel kassiert. Das bedeutet, dass das Team die zweitbeste Abwehr der Liga mit dem gefährlichsten Angriff vereinigt. "Ich hatte schon gedacht, dass wir vielleicht unter den ersten fünf, sechs Teams landen könnten. Das Potenzial dafür habe ich schon gesehen, weil die Jungs sehr lernwillig sind, nicht einfach nur ihr Training abzureißen", betont Schneider. Das minimiert dann die Fehler auf dem Platz. "Wir haben zudem auch eine hohe Trainingsbeteiligung, bei uns lastet der Erfolg auf vielen Schultern vieler guter Fußballer. Ich bin schon ein wenig stolz auf die Jungs."