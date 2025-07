SVG mitten in der Vorbereitung

Seit dem 04.07. befindet sich das Team um Trainergespann C. Patsch / A. Jakob wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Der SV Germering befindet sich mitten in der Vorbereitung.

Im ersten Spiel im Pokal gegen Ethnikos Puchheim in dem man mit einem Mix aus erster und zweiter Herrenmannschaft antrat gab es eine 1:2 Niederlage, hier war die Enttäuschung über die eigene Leistung durchaus zu spüren.

Seitdem standen bereits einige Ausdauer- und Krafteinheiten im heimischen Stadion an der Max-Reger-Straße auf dem Programm. Die Mannschaft zieht mit - die Stimmung ist gut - die Vorfreude auf die neue Saison steigt von Tag zu Tag.

Die Mannschaft arbeitete weiter hart an sich, die beiden folgenden Partien beim Kreisliga-Aufsteiger TSG Pasing sowie eine Woche später beim in der Kreisklasse 3 spielenden FC Neufahrn konnte die Mannschaft dann mit jeweils überzeugenden Leistungen mit 4:1 für sich entscheiden!

Die nächsten beiden Wochen der Vorbereitung sollen noch intensiv genutzt werden um weiter auf den Leistungen der letzten beiden Partien aufzubauen, inkl. eines weiteren Tests am Sonntag, den 03.08. beim SV Odelzhausen.

Die Marschroute ist klar, man will dieses Jahr tabellarisch besser abschneiden als der letztjährige Platz 7, auf den man leider nach einer enttäuschen Schlussphase der Saison abrutschte.

Platz 1-5 ist das klar geforderte Ziel, der erste Schritt soll hierfür beim ersten Punktspiel für den SVG am Dienstag, den 12.08. um 19:00 bei der Spielvereinigung Wildenroth - die sicherlich auch wieder ins obere Drittel gehören - gemacht werden.

Auch die zweite Mannschaft ist mitten in den Einheiten - hier ist klar, man will nach Platz 4 im letzten Jahr ein ernstes Wörtchen um den Aufstieg in die A-Klasse mitreden.

Neu ist seit dieser Saison auch die in der C-Klasse gemeldete dritte Mannschaft, die zu größten Teilen aus der letztjährigen A-Jugend gebildet wird. Hier sollen sich die Jungs an den Herrenbereich gewöhnen, um in naher Zukunft weitere Unterstützung für Team 1 und 2 zu bilden!

SV Germering - Meine Heimat - Mein Verein!!