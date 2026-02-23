SVG-Mädels holen Platz 1 beim Diözesanmeisterschafts-Cup

Spannung pur war geboten beim Passauer Diözesanmeisterschafts-Cup im Fußball. Zwei Minuten vor Schluss lagen die Mädels des SV Gottsdorf noch mit 0:1 hinten. Aber bei noch 60 Sekunden auf der Uhr glich der SVG durch Ronja Fesl aus. Und mit der Schlusssirene traf Leni Beismann zum schon nicht mehr für möglich gehaltenen Turniersieg. "So ein Finale hab ich noch nie erlebt", freute sich Trainer Hermann Fesl über den Titelgewinn mit seinen Mädels.