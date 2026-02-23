Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SVG-Mädels holen Platz 1 beim Diözesanmeisterschafts-Cup
von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Spannung pur war geboten beim Passauer Diözesanmeisterschafts-Cup im Fußball. Zwei Minuten vor Schluss lagen die Mädels des SV Gottsdorf noch mit 0:1 hinten. Aber bei noch 60 Sekunden auf der Uhr glich der SVG durch Ronja Fesl aus. Und mit der Schlusssirene traf Leni Beismann zum schon nicht mehr für möglich gehaltenen Turniersieg. "So ein Finale hab ich noch nie erlebt", freute sich Trainer Hermann Fesl über den Titelgewinn mit seinen Mädels.
Die Spielerinnen des SVG aufgelistet:
Marlene Falkner, Ronja Fesl, Romy Donaubauer, Charlotte Kern, Michelle Sexlinger, Leni Beismann, Anna Lena Grillhösl, Franziska Pilsl, Carolina Rager