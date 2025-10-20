 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
SVG machts deutlich, Bovenden gewinnt Topspiel, SVL ohne Chance

Fallersleben überrascht in Northeim

Der elfte Spieltag der Landesliga Braunschweig war geprägt von Kantersiegen. Lediglich die Partie zwischen Bovenden und Bleckenstedt war von Spannung geprägt. Ansonsten sahen die Zuschauer hohe Siege. Wir schauen auf die Spiele in der Übersicht..

Gestern, 14:30 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
5
1
Abpfiff

Ein Tejan-Kaba-Tag in Braunschweig: Der Angreifer traf gleich viermal (32., 42., 79./FE, 81.) und führte Acosta fast im Alleingang zum Kantersieg. Ada setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.). Sülbeck/Immensen kam nur kurz vor der Pause durch Niemann (45.+2) zum Ehrentreffer. Vor der Partie sprach BSC-Coach Joshua Sievert davon, dass man gewinne müsse. Sein Team erfüllte ihm diesen Wunsch eindrucksvoll.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
0
3
Abpfiff

Der VfB Fallersleben überraschte in Northeim mit einem Auswärtssieg. Bauer brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.), ehe Mundry (90./Foulelfmeter) und El-Ouhibi (90.+10) spät alles klar machten. Northeim blieb zu harmlos, während Fallersleben eiskalt konterte und die Punkte mitnahm. Drei ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Gestern, 14:30 Uhr
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
5
0
Abpfiff

Die SVG Göttingen überrollte FT Braunschweig mit einem souveränen 5:0-Heimsieg. Fischer traf doppelt (6., 31.), Kratzert (14.), Hungerland (50.) und Krenzek (76.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach einer frühen Roten Karte gegen Reinke (35.) brachen die Freien Turner komplett ein – SVG präsentierte sich in Galaform.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
0
6
Abpfiff

Spitzenreiter Vorsfelde ließ dem SV Lengede keine Chance. Reich schnürte früh einen Doppelpack (11., 18.), Neuner (45.+2) und Blaukat (48.) erhöhten schnell. Ostburg (67.) und Martinowski (89.) setzten den Schlusspunkt. Vorsfelde zeigte einmal mehr seine Offensivklasse und bleibt souverän an der Tabellenspitze.

Gestern, 14:30 Uhr
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
4
0
Abpfiff

Auch der SSV Kästorf feierte einen deutlichen Heimsieg. Petry traf doppelt (20., 90.+3), dazwischen erhöhten Hajdaraj (75.) und Bartolen (89.). Germania Wolfenbüttel war überfordert, Kästorf kontrollierte die Partie klar und kommt nach dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Partien so langsam an die Spitzenteams tabellarisch heran.

Gestern, 14:30 Uhr
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
2
1
Abpfiff

In einem umkämpften Spiel setzte sich der Bovender SV knapp mit 2:1 durch. Maier brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung (43.), Rizzo glich noch vor dem Wechsel aus (45.+7). Der Joker Kaplan sorgte in der 86. Minute für den umjubelten Siegtreffer – Bovenden fügte Bleckenstedt die zweite Niederlage der Saison zu und sprang vorbei an der Germania auf Rang drei.

Sa., 18.10.2025, 16:30 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
0
4
Abpfiff

Der 1. SC Göttingen 05 ließ beim TSC Vahdet nichts anbrennen und feierte einen deutlichen 4:0-Auswärtserfolg. Wenzel eröffnete per Strafstoß (20.), Herwig legte direkt nach (22.). In der Schlussphase trafen Hayreptyan (82.) und Ismail (85.) zum verdienten Endstand. Göttingen zeigte sich über 90 Minuten dominant und kaltschnäuzig und konnte den gewünschten zweiten Sieg in Serie einfahren.

