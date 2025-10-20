SVG machts deutlich, Bovenden gewinnt Topspiel, SVL ohne Chance

Der elfte Spieltag der Landesliga Braunschweig war geprägt von Kantersiegen. Lediglich die Partie zwischen Bovenden und Bleckenstedt war von Spannung geprägt. Ansonsten sahen die Zuschauer hohe Siege. Wir schauen auf die Spiele in der Übersicht..

Der VfB Fallersleben überraschte in Northeim mit einem Auswärtssieg. Bauer brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.), ehe Mundry (90./Foulelfmeter) und El-Ouhibi (90.+10) spät alles klar machten. Northeim blieb zu harmlos, während Fallersleben eiskalt konterte und die Punkte mitnahm. Drei ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Ein Tejan-Kaba-Tag in Braunschweig: Der Angreifer traf gleich viermal (32., 42., 79./FE, 81.) und führte Acosta fast im Alleingang zum Kantersieg. Ada setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.). Sülbeck/Immensen kam nur kurz vor der Pause durch Niemann (45.+2) zum Ehrentreffer. Vor der Partie sprach BSC-Coach Joshua Sievert davon, dass man gewinne müsse. Sein Team erfüllte ihm diesen Wunsch eindrucksvoll.

Spitzenreiter Vorsfelde ließ dem SV Lengede keine Chance. Reich schnürte früh einen Doppelpack (11., 18.), Neuner (45.+2) und Blaukat (48.) erhöhten schnell. Ostburg (67.) und Martinowski (89.) setzten den Schlusspunkt. Vorsfelde zeigte einmal mehr seine Offensivklasse und bleibt souverän an der Tabellenspitze.

Die SVG Göttingen überrollte FT Braunschweig mit einem souveränen 5:0-Heimsieg. Fischer traf doppelt (6., 31.), Kratzert (14.), Hungerland (50.) und Krenzek (76.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach einer frühen Roten Karte gegen Reinke (35.) brachen die Freien Turner komplett ein – SVG präsentierte sich in Galaform.

Auch der SSV Kästorf feierte einen deutlichen Heimsieg. Petry traf doppelt (20., 90.+3), dazwischen erhöhten Hajdaraj (75.) und Bartolen (89.). Germania Wolfenbüttel war überfordert, Kästorf kontrollierte die Partie klar und kommt nach dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Partien so langsam an die Spitzenteams tabellarisch heran.

In einem umkämpften Spiel setzte sich der Bovender SV knapp mit 2:1 durch. Maier brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung (43.), Rizzo glich noch vor dem Wechsel aus (45.+7). Der Joker Kaplan sorgte in der 86. Minute für den umjubelten Siegtreffer – Bovenden fügte Bleckenstedt die zweite Niederlage der Saison zu und sprang vorbei an der Germania auf Rang drei.