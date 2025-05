SVG-Jugendteams: Lehrgeld gezahlt und dennoch stolz

Mainz. Nach einem halben Jahr ist der Schnupperkurs in der DFB-Nachwuchsliga für die U17- und U19-Fußballer des SV Gonsenheim wieder vorbei – beide Wildpark-Teams sind abgestiegen. Nach ihren Herbstmeisterschaften in den Jugend-Regionalligen waren die Jung-SVGler ab Februar startberechtigt, sich mit zahlreichen Nachwuchsleistungszentren zu messen.

Zum ersten Mal deutlich wurde es bei der 2:9-Klatsche beim Staffelsieger FC Augsburg, danach folgte eine Niederlagenserie. „Wir waren oft auf Augenhöhe, aber haben Tore in Phasen bekommen, in denen du keine kriegen darfst. Auch nach Standards, allein in Sandhausen haben wir drei Standardtore in fünf Minuten kassiert“, betont Kirn, der aber auch realistisch einordnet: „Wir sind der SV Gonsenheim. Wir haben keine Athletikhalle, wir haben nur einen Platz zum Trainieren. Ich kann nur einmal pro Woche auf dem ganzen Platz trainieren. Der Unterschied ist dann schon groß.“

„Wir haben uns gut verkauft“, sagt U19-Coach Dennis Kirn, der mit seinem Team verheißungsvoll in die Runde gestartet war. 0:0 gegen Darmstadt 98, 2:2 gegen SSV Reutlingen und ein 0:1 gegen den SC Freiburg. „Wir haben gemerkt, dass wir einige Tore bekommen, die wir in der Regionalliga nicht bekommen hätten. Aber solche Teams bestrafen einfache Fehler knallhart. Da haben wir Lehrgeld gezahlt.“

Der Blick ist nach vorne gerichtet - ein Dreier sprang trotzdem noch heraus

Die Zeit in der Nachwuchsliga stand ohnehin schon unter äußerst schwierigen Vorzeichen, weil sich Kirns „bester Spieler und Kapitän“ Frederik Zinn in der Vorbereitung beim Erstmannschaftstraining schwer am Knie verletzt hatte und die komplette Rückrunde ausfiel. Der Denker und Lenker im Mittelfeld fehlte, am Ende landete die Wildpark-U19 mit sechs Punkten nach zwölf Spielen auf dem letzten Rang.

Immerhin ein Sieg sprang am vorletzten Spieltag noch heraus. „Wir wollten es uns selbst beweisen, dass wir auf dem Niveau auch mal 90 Minuten mithalten können“, sagt Kirn zum 4:1-Sieg gegen Ulm und „der besten Saisonleistung“. Nach der Sommerpause wollen die Gonsenheimer eine Klasse tiefer den direkten Wiederaufstieg angehen.

Gleiches Schicksal für die U17 vom SVG

Dasselbe gilt auch für die U17-Kicker, bei denen es zu Beginn in der Nachwuchsliga klar nach Klassenerhalt aussah. Nach drei Siegen zum Start gegen Freiburg, Sandhausen und Villingen und einem 2:2 gegen Darmstadt setzte ab Spieltag fünf der Negativtrend ein. Der Knackpunkt? Die 3:4-Heimniederlage gegen den SSV Ulm, in der die Wildpark-Kicker bis zur 81. Minute noch mit 3:2 führten. Nach diesem späten Knockout verlor die Elf von Trainer Rachid Ouachchen die letzten sieben Spiele allesamt und schloss die Staffel mit zehn Zählern auf dem vorletzten Rang vor dem FC Villingen ab.

In Gonsenheim ist man dennoch stolz auf die Erfahrung in Deutschlands Nachwuchs-Eliteklasse und darauf, dass einige Talente sich über den Zwischenschritt in Gonsenheim für die NLZs in der Region aus Frankfurt, Mainz und Kaiserslautern attraktiv gemacht haben.

Talentförderung macht sich bezahlt

„Es ist ein Beweis dafür, dass die jahrelange Förderung junger Talente aus der Region Früchte trägt“, schreibt der SVG auf seinen Social-Media-Kanälen. Und auch der neue Erstmannschaftstrainer Luca Vanni darf sich über die Nachwuchsarbeit freuen, denn mit Justus Mildeberger, Joah Schneider und Aidan Neal bekommen wieder einmal Eigengewächse Kaderplätze im Oberligateam.