SVG ist "sehr, sehr glücklich" mit dem Auftaktsieg gegen Bad Harzburg 5:0-Sieg gegen den Aufsteiger von NK · Heute, 00:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Friedhelm Brauner

Die SVG Göttingen 07 ist mit einem deutlichen Erfolg in die neue Landesliga-Saison gestartet. Gegen Aufsteiger TSG Bad Harzburg setzte sich die Mannschaft mit 5:0 durch. Für die Gäste war es ein ernüchterndes Ergebnis nach dem Aufstieg. Das Landesliga-Debüt von Andre Weide glückte demnach souverän.

„Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit dem Auftakt. 5:0 am ersten Spieltag. Das ist eine sehr, sehr gute Sache“, zeigte sich Andre Weide nach der Partie zufrieden.

Dabei erwischten die Göttinger einen optimalen Start. Bereits in der zweiten Minute brachte Krenzek die SVG mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause war es erneut Krenzek, der in der 39. Minute auf 2:0 erhöhte und damit seinen Doppelpack schnürte. Trotz der deutlichen Führung und des späteren klaren Ergebnisses sieht Weide noch Verbesserungspotenzial. „Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich, das Spiel einzuordnen und haben noch diverse Baustellen, wo wir uns verbessern können.“