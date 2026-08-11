SVG ist "sehr, sehr glücklich" mit dem Auftaktsieg gegen Bad Harzburg

Die SVG Göttingen 07 ist mit einem deutlichen Erfolg in die neue Landesliga-Saison gestartet. Gegen Aufsteiger TSG Bad Harzburg setzte sich die Mannschaft mit 5:0 durch. Für die Gäste war es ein ernüchterndes Ergebnis nach dem Aufstieg. Das Landesliga-Debüt von Andre Weide glückte demnach souverän.
„Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit dem Auftakt. 5:0 am ersten Spieltag. Das ist eine sehr, sehr gute Sache“, zeigte sich Andre Weide nach der Partie zufrieden.
Dabei erwischten die Göttinger einen optimalen Start. Bereits in der zweiten Minute brachte Krenzek die SVG mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause war es erneut Krenzek, der in der 39. Minute auf 2:0 erhöhte und damit seinen Doppelpack schnürte.
Trotz der deutlichen Führung und des späteren klaren Ergebnisses sieht Weide noch Verbesserungspotenzial. „Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich, das Spiel einzuordnen und haben noch diverse Baustellen, wo wir uns verbessern können.“
Nach dem Seitenwechsel baute die SVG ihren Vorsprung weiter aus. Maximilian Werner erzielte in der 63. Minute das 3:0. Nur fünf Minuten später sorgte Nicolas Rode mit dem vierten Göttinger Treffer für klare Verhältnisse.
Gerade in der Schlussphase hätte das Ergebnis aus Sicht Weides sogar noch höher ausfallen können. Als einen Punkt, an dem seine Mannschaft weiter arbeiten müsse, nannte er „die Chancenverwertung zum Ende hin“.
Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Frederik Goddon in der 82. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand. Damit nahm die SVG die ersten drei Punkte der neuen Saison mit.
Lange beschäftigen will sich Weide mit dem Auftakterfolg allerdings nicht. „Wir wissen es einzuordnen und sind jetzt schon heiß auf den zweiten Spieltag, auswärts in Fallersleben.“ Dort verfolgt die SVG eine klare Zielsetzung: „Da wollen wir die drei Punkte, die wir jetzt geholt haben, verdoppeln und in Fallersleben ebenfalls gewinnen.“