SVG in Gifhorn gefordert, Vorsfelde bekommt es mit Aufsteiger zu tun

Der 14. Spieltag der Landesliga Braunschweig steht an – und bringt einige spannende Duelle im Kampf um die Spitzenplätze. Tabellenführer SSV Vorsfelde und Verfolger MTV Gifhorn gehen als Favoriten in ihre Partien, während im Tabellenkeller das Zittern weitergeht.

Kästorf hat drei Punkte Vorsprung vor dem VfB Fallersleben, liegt aber vier Plätze vor den Hausherren. Die Kästorfer gewannen drei Spiele in Serie und wollen diese Serie natürlich ausbauen, doch auch Fallersleben gewann drei der vergangenen vier Spiele und spielte sich etwas aus dem Keller heraus.

Die Freien Turner gehen natürlich als glasklarer Favorit in das Spiel gegen den punktlosen Tabellenletzten und wollen endlich in die Spur finden. Aus den letzten fünf Partien konnte man nur eines gewinnen. Zuletzt verlor man knapp ein intensives Spiel gegen den SSV Kästorf.

Das Spitzenspiel des Spieltags, wobei der MTV Gifhorn nach sieben Siegen in Serie der SVG ganz schön davongeeilt ist. Die Göttinger spielten Remis im Derby und sind seit drei Spielen unbesiegt.

In den vergangenen vier direkten Duellen wechselten sich Lengede und Göttingen 05 stets mit Siegen ab, wonach am Sonntag die 05er gewinnen müssten. Auch ohne die Statistik zu betrachten, gilt Göttingen 05 als klarer Favorit und sollte das Heimspiel gewinnen, um die Top-Zwei nicht davonziehen zu lassen.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt FC Eintracht Northeim Northeim 14:00 PUSH

Seitdem Bleckenstedt in die Landesliga aufgestiegen ist, konnte die Germania nie gegen Northeim gewinnen. Zuletzt jedoch gewannen die Blau-Gelben drei von vier Partien, während Northeim vier der letzten fünf Spiele verlor. Die Vorzeichen sind also eigentlich klar.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr Bovender SV Bovender SV TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B 14:00 PUSH

Vahdet verlor vier Spiele in Folge und rutschte tief in den Keller auf Rang zwölf. Bovenden hingegen gewann drei von vier Spielen zuletzt und gehört weiterhin zu den besten Teams der Liga. Außerdem stellt man die beste Defensive der Liga und will das Bollwerk auch gegen Vahdet aufbauen.

Volkmarode verlor zuletzt drei Mal in Serie, während Acosta zwei Siege hintereinander feierte und auch in der Aufstiegssaison 23/24 gewann Acosta beide Spiele gegen Volkmarode sehr deutlich. Zuhause ist der Aufsteiger aber definitiv nicht zu unterschätzen und wird einen packenden Fight liefern.