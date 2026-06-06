SVG Göttingen will in Bleckenstedt noch an den Germanen vorbeiziehen

Die SVG Göttingen reist mit personellen Sorgen zum letzten Saisonspiel bei Germania Bleckenstedt. Trainer Nils Reutter erklärte vor der Partie: „Mit dezimiertem Kader geht es nach Bleckenstedt.“ Dennoch zeigte sich der Coach optimistisch und betonte, dass sein Team „trotzdem eine sehr gute Mannschaft zusammen“ bekomme.
Auch tabellarisch sieht Reutter noch ein mögliches Ziel für seine Mannschaft. „Viele sagen, es geht um nichts“, sagte der Trainer, verwies aber darauf, dass die SVG mit einem eigenen Sieg und einem Patzer von Bovenden gegen Northeim noch auf Platz fünf springen könne. Ein Sieg würde in jedem Fall reichen, um an Bleckenstedt vorbeizuziehen. Das Hinspiel ging jedoch 3:2 an die Germanen. Das vorige Duell ging mit 5:1 an die SVG.
Entsprechend motiviert geht die Mannschaft in den letzten Spieltag. „Hoffen wir mal, dass der letzte Spieltag unser Spieltag wird“, erklärte Reutter vor dem Duell in Bleckenstedt.
Anpfiff ist dann bereits am heutigen Samstag um 15.00 Uhr.