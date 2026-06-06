SVG Göttingen will in Bleckenstedt noch an den Germanen vorbeiziehen

Auch tabellarisch sieht Reutter noch ein mögliches Ziel für seine Mannschaft. „Viele sagen, es geht um nichts“, sagte der Trainer, verwies aber darauf, dass die SVG mit einem eigenen Sieg und einem Patzer von Bovenden gegen Northeim noch auf Platz fünf springen könne. Ein Sieg würde in jedem Fall reichen, um an Bleckenstedt vorbeizuziehen. Das Hinspiel ging jedoch 3:2 an die Germanen. Das vorige Duell ging mit 5:1 an die SVG.