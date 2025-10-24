SVG Göttingen vor "Schlüsselspiel" in Fallersleben - VfB in guter Form

„Für uns ist es faktisch ein Schlüsselspiel“, betonte Reutter vor der Partie. „Zum einen haben wir aus der letzten Saison etwas gutzumachen, zum anderen ist es für uns das letzte Spiel vor dem großen Derby und dem wichtigsten Spiel für unsere SVG.“ In der Vorsaison konnte die SVG nur einen Punkt gegen Fallersleben sammeln und musste sich im direkten Vergleich dem damaligen Aufsteiger geschlagen geben.

Die Ausgangslage verspricht Spannung: Fallersleben konnte nach zwei Siegen in Serie Kontakt zum Tabellenmittelfeld herstellen, die SVG könnte mit einem Sieg aber den Anschluss an die Spitzengruppe festigen. Der Trainer mahnt jedoch zur Fokussierung: „Wenn wir in Fallersleben bestehen, dürfen wir auch Ansprüche stellen, etwas aus dem Derby mitzunehmen. Somit heißt es auch hier, von Woche zu Woche zu denken.“

Reutter macht deutlich, dass die Begegnung trotz des bevorstehenden Derbys volle Priorität genießt: „Das Spiel in Fallersleben genießt ebenso eine hohe Priorität.“ Für Göttingen gilt also: erst punkten, dann träumen – und das am liebsten mit einem überzeugenden Auftritt auswärts.

Anpfiff in Fallersleben ist dann am Sonntag um 14.30 Uhr